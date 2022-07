7 consejos para mejorar tus fotos este verano

El verano siempre estará lleno de grandes recuerdos. Porque no todo el mundo se hace un selfie yendo a trabajar en el atasco matinal pero sí cada vez que llegas a la playa, al pueblo o a la montaña. Es por ello que tener una buena cámara en tu smartphone es parte fundamental para que tus momentos queden bien reflejados para la posteridad. Las fotos de verano son un tesoro.

Pero no todo lo bueno está en la cámara. También dependes mucho del fotógrafo. Por ello vamos a daros siete sencillos consejos para que le saques el máximo partido a la cámara de tu teléfono. Explora sus capacidades, captura tus recuerdos inolvidables y conviértete en un auténtico profesional.

Haz que tus fotografías brillen con luz propia. Busca entornos claros, bien iluminados y con luz natural y evita los grandes contrastes. ¡Persigue las puestas de sol y no dejes a nadie indiferente! ¡Estabilízate y sujeta bien el teléfono! Es preferible que no pulses ningún botón al hacer la fotografía. Usa el obturador de la pantalla para reducir las vibraciones y conseguir el mejor resultado. Evita el exceso de zoom. Robert Capa, el corresponsal gráfico más importante del siglo XX, dijo que si tus fotografías no son lo suficientemente buenas es porque no estás lo suficientemente cerca. Así que aplícate el cuento. Asegúrate de que la óptica de la cámara está en buen estado. Si tus fotos siempre quedan borrosas o desenfocadas, no te preocupes. Quizás solo tengas que limpiar la lente de tu cámara. Lo más importante no es la cámara, si no dónde pones el ojo. Muévete y busca las mejores perspectivas. Cuida la composición de tus fotografías utilizando la cuadrícula y evita las inclinaciones. Además, HONOR Magic 4 Pro va más allá: hace uso de la inteligencia artificial y permite a los usuarios elegir las mejores tomas de un vídeo sin perder un ápice de calidad. Edita tus fotografías con pequeños ajustes. Los teléfonos utilizan, por defecto, el modo de exposición automática. Sin embargo, vale la pena aprender a usar los ajustes manuales. Aprovéchalos y sube de nivel. Haz que tus fotos cuenten historias, pues las imágenes transmiten emociones y vivencias. Captura los mejores momentos (sí, solo los mejores y no tu desayuno del domingo) y compártelos con tu familia, amigos, y por qué no, con tus fans también.

Algunos smartphones con buena cámara para tus fotos de verano

Dependiendo del precio que estés dispuesto a invertir o del presupuesto que tengas para marcharte de vacaciones, te vamos a contar algunas posibilidades de smartphones con los que las fotos de tu verano van a quedar de 10.

Si acabas de empezar en esto de la fotografía móvil, una buena opción puede ser el Honor Magic4 Pro que mejora a su predecesor. El dispositivo incorpora una cámara posterior triple: una cámara gran angular de 50 MP, una lente ultra gran angular de 50 y una cámara con teleobjetivo de periscopio de 64 MP que cumplirán todas tus expectativas.

Honor Magic4 Pro funciona con el procesador Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, ofreciendo un rendimiento como nunca has visto. Además, está equipado con una batería de 4.600mAh y un sistema de carga rápida que permite cargar el 50 por ciento de la batería en solo 15 minutos, para que no se te apague el teléfono en el momento más inoportuno, como una puesta de sol o cuando por fin has cogido una ola con tu tabla de surf.

Otra buena opción es el Huawei P40 Pro con una pantalla de 6.58 y 90 Hz como tasa de refresco. Tendrán dos cámaras en la parte frontal, escondidas en agujero con forma de píldora en la parte superior-izquierda de los terminales. Con ellas, los usuarios podrán hacer fotos de 32 megapixels y apertura f2.2 (es decir, bien de luz). Las cámaras posteriores del P40 Pro tendrá un tirador de 50 megapixels llamado Ultra-Vision con combinación de pixels RYYB (para captar más luz, como ha sido habitual en los teléfono de Huawei desde el P30 Pro), apertura f1.9 y estabilización óptica de imagen. Además, 40MP para la cámara gran angular y 12 MP para la cámara SuperSensing.

Y si quieres gastarte un poco más el Xperia 1 IV es el primer teléfono de Sony con zoom óptico real para video y fotografía. De las tres ópticas disponibles, dos son fijas; un 16 mm ultra gran angular y un 24 mm gran angular. La tercera, sin embargo, presenta el nuevo y exclusivo teleobjetivo con zoom óptico real 85-125 mm, para ofrecer a los creadores la posibilidad de capturar la más amplia gama de contenidos. Todas las lentes de este Xperia 1 IV tienen un sensor de imagen para móviles Exmor RS de 12 MP con una velocidad de lectura de hasta 120 fps. El hecho de que los sensores sean de 12 MP permite al dispositivo capturar hasta 120 imágenes por segundo, ideal para grabar videos 4K 120 fps a cámara lenta con cualquiera de sus lentes. La cámara frontal, por su parte, está también equipada con un sensor de imagen de 12 MP para móviles Exmor RS, que es de mayor tamaño que el del anterior modelo. Esto habilita la reducción de ruido en lugares oscuros y en los selfis en 4K HDR.