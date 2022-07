Descubre a Su Burcu Yazgı Coşkun, la actriz de 'Hermanos' (Antena 3) que está conquistando al público español

Hermanos, la nueva serie de televisión de Turquía que Antena 3 está emitiendo en España, nos ha traído a nuevas estrellas internacionales emergentes. Y es que más allá actores tan icónicos como Hande Erçel y Kerem Bursin, las telenovelas turcas también nos acercan hacia el panorama actoral de este país con las incorporaciones de nuevos talentos como el de Su Burcu Yazgı Coşkun.

Con solo 18 años, la actriz que da vida a Asiye Eren, la tercera de los cuatro hermanos protagonistas, de la nueva serie de Atresmedia, está arrasando en el mundo entero gracias a su talento interpretativo y sus dotes como modelo e influencer.

Pese a su juventud, Su Burcu Yazgı Coşkun ya era una estrella nacional antes del lanzamiento de Kardeşlerim, el título original de Hermanos en Turquía, gracias a su trabajo en Kuzgun o el Cuervo interpretando a Naz durante el año 2019. Pero este no fue su primer trabajo. Su Burcu se puso por primera vez ante las cámaras en 2012, cuando, con solo ocho años, su hermana mayor, al ver que esta era su gran pasión decidió acudir con ella a una agencia. Y desde entonces, no ha dejado de trabajar.

Después de formarse en una academia de teatro en el Pera Fine Arts High School de Estambul y haber estudiado baile, Su Burcu ha participado en ficciones como Karadayi, Ask Yeniden, Kara Yazi, Aşk Yeniden, Bizi Hatırla, unos trabajos que la han llevado hasta las portadas de las principales revistas de moda de Turquía, donde ya es una cara habitual.

Una joven familiar y amante del yoga

Su Burcu Yazgı Coşkun le debe este nombre tan largo a su familia. Es la menor de cuatro hermanos y cuando nació en el seno de su familia no podían decidirse por un solo nombre así que le pusieron tres.

Su Burcu es una joven familiar, amante de la meditación, del yoga, de los animales —sobre todo de los caballos, que son su debilidad— y una gran lectora. Además, tal y como puede verse en sus redes sociales, donde ya acumula más de 3 millones de seguidores, es una apasionada de la moda y el modelaje.

Como cualquier joven de su edad, a Su Burcu le encanta sacarse fotos. Eso sí, ella ha tenido la suerte de aprender de los mejores, pues su carrera como actriz le ha abierto las puertas de los fotógrafos profesionales y esto se nota cuando posa de forma amateur.

Su Burcu Yazgı Coşkun es Asiye Eren

En Hermanos Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta a Asiye Eren, una joven de 17 años talentosa, honesta, fuerte y con un gran sentimiento maternal. Asiye es decidida, no tiene miedo a nada y esto, puede llevarla a meterse en problemas.

Junto a Doruk, la joven Eren protagoniza en la ficción turca una de las tramas más románticas del momento. No sabemos si estos dos jóvenes, a los que el público y los propios intérpretes han bautizado como #AsDor, acabarán juntos, pero lo que sí que nos ha quedado claro que su conexión en pantalla es magnética, pues ya en los primeros episodios de la serie el amor de juventud que plasma el guion de Hermanos a través de estos personajes ha enganchado a los fans de las novelas románticas.

¿Y quién sabe si ha traspasado la pantalla? Su Burcu y Onur Seyit Yaran también se muestran muy unidos cuando no están trabajando. Ambos, en sus perfiles de redes sociales comparten continuamente fotografías juntos. Eso sí, lo hacen siempre bajo el hastag #AsDor... ¿Será una estrategia para jugar al despiste con sus seguidores? ¿O será que ,de verdad, como pasó con Hande Erçel y Kerem Bursin en Love is in the air, la realidad ha superado a la ficción y ha nacido una pareja en el rodaje? ¡Solo el tiempo nos lo dirá!