Violeta Mangriñán: espectacular con este vestido de Zara

A Violeta Mangriñán, a quién no le queda nada para dar a luz a su pequeña Gala, sigue trabajando y asistiendo a eventos sin perder ni un poco de glamour.

El embarazo, del que ha dado buena cuenta gracias a sus numerosas publicaciones en Instagram, no le ha impedido vestir looks impresionantes que han dado mucho que hablar. La influencer no ha dudado un segundo en seguir las tendendencias de la moda y ha mostrado feliz su barriga con todo tipos de looks.

En su última aparición en un evento de Amazon Prime hemos la hemos visto con un impresionante vestido que ya sabemos de donde es por si te apetece copiar el look de Violeta. Gracias a la caza tendencias Carmeron, una de las mujeres que más conoce el mundo Inditex y que crea necesidades a sus seguidoras cada dos por tres.

Gracias a Instagram las seguidoras de Violeta ya saben de dónde es el impresionante vestido que lució. Se trata de un precioso modelo largo, de tirantes, en tonos crudo y champagne, con un suave y ligero tejido salpicado de brillos. El vestido en cuestión parece perfecto para las noches de calor que estamos viviendo en toda España, ¡y lo que nos queda!

Violeta Mangriñán / IG

Toma nota ya, porque el vestido está en Zara y como en muchas ocasiones sucede, basta que un rostro conocido lo lleve para que todas nos fijemos en él y lo metamos en la cesta de la compra online.

La influencer nos ha regalado impresionantes looks en lo que llevamos de verano. Algunos de ellos han sido muy comentados en redes como el famoso vestido amarillo que llevó a la presentación de la última temporada de la serie Stranger Things y que generó multitud de memes en las redes sociales.

También durante su recién estancia en Ibiza, Violeta posó con un vestido naranja de croché que complementó con un bolso verde y unas sandalias planas en el mismo tono. Eso provocó que muchas seguidoras le preguntaran de dónde era el conjunto.

Sin duda, la visibilidad de Violeta hace que todo lo que se ponga llame la atención del público al que le puede la curiosidad de saber dónde compra la ropa con la que le vemos posar.

Según los calculos, Gala nacerá a finales de mes. Lo que es seguro es que Violeta y su pareja, Fabio Colloricchiolo harán público como han hecho con las ecografías y todos los preparativos para la llegada del nuevo miembro de la familia.