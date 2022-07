Jennifer Lopez sorprende contando el día que cambió su estilo de vida para cuidar su salud mental

Cada vez son más las estrellas que se animan a hablar sobre salud mental y sobre cómo la fama o el estrés de la carrera en el entretenimiento ha podido afectar a su vida. La última en hacerlo ha sido Jennifer Lopez y sus palabras han sorprendido a todo el mundo por su sinceridad y por la dureza de sus palabras.

"Hubo una época en la que dormía de tres a cinco horas cada noche. Estaba todo el día en el plató y toda la noche en el estudio, y los fines de semana hacía giras promocionales y grababa videos. Tenía poco más de 20 años y me creía invencible. Pero un día todo cambió. Estaba congelada. No podía ver con claridad, los síntomas físicos comenzaron a asustarme y el miedo se agravó" empieza explicando la diva del Bronx sobre el episodio que cambió su estilo de vida.

Sus palabras en el boletín On the JLo han corrido como la pólvora por todo el mundo porque estamos ante un episodio no conocido de su vida y que desvela cómo era la vida de esta artista en sus inicios. Pese a estar consiguiendo su sueño de triunfar en el entretenimiento, el estrés y la fama estaban devorándola.

"Ahora sé que fue un ataque de pánico clásico provocado por el agotamiento, pero en aquel momento nunca había escuchado ese término" continúa Jennifer Lopez. La situación llegó a tal punto que la artista estadounidense llegó a plantearse su propia cordura. La salud mental entraba en escena y un profesional le recomendó a JLo replantearse algunas de sus rutinas diarias.

"Le pregunté al médico si me estaba volviendo loca. Me dijo: ‘No, no estás loca... necesitas dormir de siete a nueve horas cada noche, no bebas cafeína y asegúrate de hacer ejercicio si vas a tener este ritmo de trabajo" confiesa la cantante y actriz en su boletín. "Me di cuenta de lo grave que podía ser ignorar las necesidades de mi cuerpo y mi mente".

El cansancio, el estrés acumulado y la falta de sueño eran una mala combinación con la ambición de la artista por conseguir hacerse un nombre a nivel internacional y de quedarse bloqueada pasó a apreciar cada pequeña recompensa a sus esfuerzos.

A todo ello hay que sumar una alimentación equilibrada, rutinas de ejercicio y vida saludable al aire libre. Una filosofía de bienestar que ha repercutido radicalmente en su vida.