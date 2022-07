La fiesta de pijamas de Harry Styles para su nuevo videoclip: ‘Late night talking’

Harry Styles ya tiene preparado el videoclip que recogerá el testigo de As it was. Tras mostrarnos el lado más personal de su fama y de su carrera en una canción en la que habla más que nunca en primera persona, el músico británico nos ha preparado una fiesta de pijamas para Late night talking.

Será el segundo single oficial de su álbum Harry's house que continúa en los primeros puestos de las listas de ventas de todo el mundo y que está presentando en vivo y en directo en un tour mundial apoteósico que está dejando decenas de titulares.

Y decimos el segundo oficial porque realmente será el tercer videoclip que publique de su tercer disco de estudio. Porque durante su visita al show de James Corden ya publicó un vídeo para su canción Daylight que se realizó con uno de los presupuestos más bajos en la industria de la música: 300 dólares.

Ahora le toca el turno a un nuevo clip del que ya os hablamos hace bastantes meses. Porque durante su rodaje, el solista inglés fue cazado por los paparazzi rodando en plena calle de Londres justo al lado del Palacio de Buckingham en una imagen que dió la vuelta al mundo.

El inglés apareció sobre una gigantesca cama 'echándose una siesta' frente al popular palacio. Considerando el tamaño de Londres, queda claro que el escenario elegido no ha sido arbitrario y que la realeza podría jugar algún papel en su nueva propuesta audiovisual. Ataviado con su pijama y su bufanda a Harry Styles solo le faltaba el osito para irse a dormir y descansar en un clip que llegará en las próximas horas.

Porque no tendremos que esperar demasiado para su estreno ya que este mismo 13 de julio a las 18h (una hora menos en las Islas Canarias) se estrenará esta nueva propuesta audiovisual que nos volverá a mostrar a un Harry Styles de lo más juguetón haciéndose el remolón en la cama (qué bien se está) y montando su propia fiesta de pijamas en plena calle de Londres.

Hay que recordar que Late night talking fue una de las primeras canciones del más reciente disco de Harry Styles que conocimos ya que el músico inglés la presentó durante su actuación en el festival Coachella 2022. Como su propio nombre indica, la canción invita a recordar una de esas noches inolvidables de hablar con el corazón. Un uptempo marca de la casa del inglés.