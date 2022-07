Morad nuevamente detenido por no personarse en un juicio en el que le acusan de conducir sin carnet

Morad ha sido detenido por no haberse personado en un juicio en el que se le acusa de conducción temeraria. Según ha informado El Caso y han confirmado algunas fuentes cercanas a EFE los Mossos d´Squadra arrestraron al trapero el pasado martes por la noche tras un control de tráfico en L´Hospitalet de Llobregat, la ciudad en la que reside.

Al parecer, Morad tenía pendiente una orden de detención por el juzgado de Tarragona al no personarse en una citación judicial. En ella se le acusaba de un delito contra la seguridad del tráfico, ya que conducía sin tener el carnet.

La policía lo identificó rápidamente cuando se trasladaba en un vehículo que él mismo no conducía. Seguidamente, le detuvieron y pasó toda la noche en la comisaría. En la mañana de este miércoles se le ha notificado la apertura del juicio, que tendrá lugar en los próximos días a cargo del titular del juzgado de guardia de Tarragona y luego, se le ha puesto en libertad.

Pese a recibir el aviso correspondiente, Morad no se presentó a su citación judicial después de que los agentes le abriesen un expediente por conducción temeraria y por no disponer del permiso de conducción. Sin embargo, esta no es la única denuncia que el trapero tiene por conducir sin carnet, lo que explica que, en estos últimos meses, sea ya casi habitual verle como copiloto y no como conductor principal.

Además, no es la primera vez que la policía pilla ipso facto al artista con las manos en el volante de forma irregular. Hace tan solo unas semanas le cazaron conduciendo superando el límite de velocidad y cometiendo todo tipo de imprudencias en L´Hospitalet de Llobregat. Pese a que los agentes trataron de pararle, Morad consiguió escaparse. Aunque, poco después, volvieron a localizarle en el barrio en el que reside y le acusaron, además de los delitos ya mencionados, de desacato a la autoridad.

Parece que no son los mejores meses judicialmente hablando para Morad, ya que en poco tiempo se ha visto envuelto en varios encontronazos con la justicia. A los ya citados, hay que sumarle el último: un enjuiciamiento por injurias y calumnias a un agente de los Mosssos d´Esquadra, a quien grabó sin su consentimiento mientras le ponía una multa por un mal estacionamiento de su vehículo hace tan solo una semana. A continuación, colgó esas imágenes en sus redes sociales con la etiqueta de “abusador de menores de edad”.