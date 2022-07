Miguel Ángel Muñoz tira de nostalgia para confirmar su papel en ‘UPA Next’ y presenta al reparto de la serie

Es uno de los temas del momento. Y con razón. La huella que dejó UPA Dance en toda una generación de jóvenes ha motivado que A3Media se haya puesto manos a la obra para darle continuidad a su ficción como ha sucedido en otros casos recientes como Los hombres de Paco o Física o Química. UPA Next será la siguiente y la mejor noticia para todos es que vuelve buena parte del reparto original incluyendo (redoble de tambores, por favor) a Miguel Ángel Muñoz ya de manera oficial.

Porque hasta ahora se sabía que iba a estar pero nadie lo daba por confirmado. Ahora ha sido el propio actor quien a través de sus redes sociales ha dado la noticia a todo su público: "💥 Ahora si lo puedo decir oficialmente NO VUELVE #UPA pero #TitoRober is Back, concretamente desde #Miami 😎 para reclutar a los que llegan para quedarse en #UPANEXT 💣".

Y para celebrarlo, nada mejor que una foto de archivo que nos dispare los niveles de nostalgia en sangre. Y eso que MAM está hecho un chaval y se nota que los años no pasan por él pese a que lo ha pasado mal por sus problemas en la espalda. Pero verle con ese look, con ese peinado, esa ropa... ¡sólo nos trae buenos recuerdos sobre los buenos recuerdos por lo que está por llegar!

Una alegría oficial que llega después de llevarnos la alegría no oficial. Porque durante meses, por no decir años, Miguel Ángel Muñoz siempre se ha mostrado reticente a volver a encarnar su icónico papel con razones de peso y totalmente lógicas: UPA Dance dejó el listón tan alto que no terminaba de cuadrarle mucho cómo podía continuar la historia.

Y precisamente esa es la gran duda: cómo se gestará esa continuación en la academia de Baile. El intérprete nos ha dejado algunas pistas: "Estos 9 pedazo de artistas y un increíble cuerpo de baile con un talento inmenso y un carisma arrollador os van a flipar 🔥 @bernardodoral me empezó a fotografiar cuando estábamos de pleno en #UnPasoAdelante y #UpaDance y 20 años después vuelve a hacer magia con esta sesión de fotos para presentarnos a todos! 🙌🏼 @upa_next @atresmediacom".

Las fotos de Miguel Ángel Muñoz con el resto de sus compañeros de reparto son una de las pocas imágenes oficiales que han trascendido hasta el momento.

Han pasado más de 15 años y Rober regresa desde Estados Unidos con la idea de montar un gran musical y recoja los antiguos éxitos de UPA junto a otros nuevos, para brillar como años atrás. Junto a Silvia y Lola pondrán en marcha las pruebas de acceso para la escuela, donde participarán una nueva cantera de alumnos, bailarines, cantantes y compositores, que puedan intervenir en el musical y traer nuevos ritmos al centro. Al equipo docente se unirán Luiso y Sira, que se enfrentarán a una nueva generación de jóvenes, con los que chocarán y se adentrarán en las nuevas culturas y estilos actuales.

Hace unos días era su compañera Beatriz Luengo quien publicaba una imagen similar, en aquel caso un vídeo, para confirmar el inicio del rodaje de UPA Next. La primera temporada ya está en marcha. Todavía no hay fecha de estreno. Sin embargo, se prevé que aterrice en ATRESplayer PREMIUM a finales de 2022 o principios del 2023. ¿Ganas de volver a escuchar aquello de "uno, due, tre, quattro..."?