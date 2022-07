Lara Álvarez para uno de los juegos tras ver a Nacho Palau con la cabeza sangrando en ‘Supervivientes’

A estas alturas nadie puede dudar que los concursantes de Supervivientes pasan hambre real. No hay más que ver lo mucho que les cambia el carácter por la falta de comida y cómo viven las pruebas de recompensa donde lo dan todo por ganar algo que llevarse a la boca.

Tanto se entregan en estas pruebas que, en ocasiones, ponen en riesgo su propia integridad como ha ocurrido con Nacho Palau en la última gala. Los concursantes jugaban al tres en raya gigante. Tenían que buscar las piezas bajo el barro y colocarlas en un tablón gigante.

Nacho Palau se ha golpeado la cabeza con un tronco. Ha empezado a sangrar, aunque como estaba totalmente cubierto de barro, ha costado ver cómo estaba la cosa. Aunque, en un principio, él quería continuar, Lara Álvarez ha terminado parando el juego para mandarle al médico.

Atendido por el médico

Ya no hemos vuelto a ver a Nacho hasta que ha entrado en la palapa más tarde con la cabeza completamente vendada. Muy aparatoso y llamativo, pero ha asegurado que se encuentra bien. Ana Luque no podía creerse que después del golpe se hubiera levantado como si nada y quisiese seguir jugando.

“Estoy bien chicos, perfecto, la cabeza muy dura”, aseguraba el concursante con sentido del humor. Carlos Sobera le ha preguntado si había visto la película Los caraconos, porque se daba un aire con ese vendaje.

“Soy muy bruto y he querido bajar rápido y me he golpeado en el lateral. Me han puesto un poquito de hielo, pero nada, está todo bien. Lo siento por haber fastidiado el juego”, explicaba.

“A mi familia, que estoy perfecto. Nada de nada. Ni me he mareado, ni nada. A mis hijos, que no ha pasado nada. Ellos son igual de fuertes que yo, así que nada”, quería dejar claro.

Le han dado tres puntos de sutura, lo que le ha dejado claro al presentador que no había sido ninguna tontería. Pero dentro de lo malo, su equipo ha logrado ganar la prueba. Este concurso lleva a sus concursantes al límite, y aun así, siguen dándolo todo.

Nacho Palau ha restado importancia a lo sucedido y segui decidido a seguir luchando para ganar y, desde luego, opciones tiene.