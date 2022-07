Daddy Yankee se retirará sin despedirse de Madrid

Después de dos días de incertidumbre la organización del Madrid Puro Reggaeton Festival ha anunciado la cancelación definitiva del evento dejando a la capital de España sin la posibilidad de despedirse de Daddy Yankee, el cabeza de cartel que se retirará próximamente de los escenarios.

El festival, que esta misma mañana ha reconocido que no presentó en tiempo y forma el plan de seguridad necesario para organizar un evento de tal emvergadura en el estadio Wanda Metropolitano, ha asegurado públicamente que ha tratado de llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid hasta el último momento. Sin embargo, la administración autonómica se ha mantenido en su postura y finalmente, a solo unas pocas horas de la apertura de puertas, y cuando ya había gente esperando en los alrededores del emplazamiento, el Madrid Puro Reggaeton Festival se ha cancelado provocando una lluvia de críticas.

Aunque las 40.000 personas que tenían entradas para este evento seguramente querían disfrutar de todos los artistas congregados en el cartel, la realidad es que el hecho de que la ciudad de Madrid no se pueda despedir de Daddy Yankee antes de que este se retire de la música, ha sido lo que más han lamentado los que iban a acudir hoy al Wanda.

Y es que la cita de este 15 de julio en Madrid era la única opción que había para ver a Daddy Yankee en la capital antes de su adiós definitivo y ahora, los españoles que quieran acudir a uno de sus conciertos en el territorio nacional solo tendrán la oportunidad de hacerlo mañana, 16 de julio, en Torremolinos, donde se celebrará el Puro Latino Fest.

Este festival albergará en el recinto ferial de la ciudad a Daddy Yankee, Lunay, Ms Nina, Omar Montes, Nio García, Trueno, Lérica, Natti Natasha, Bad Gyal y muchos más artistas urbanos, y aunque quedan pocas entradas disponibles, todavía tiene algunos abonos a la venta.

Los fans de Daddy Yankee lloran por la cancelación

La cancelación del Madrid Puro Reggaeton Festival ha provocado la indignación de todos los asistentes, pero en especial la de los fans de Daddy Yankee, que desde que ayer empezaran a escucharse los rumores de cancelación no han dejado de publicar mensajes de tristeza e indignación en las redes sociales.

"Me cancelan el concierto de Daddy Yankee y me doy a la droga espero que estén satisfechos", "Me voy a llorar", "Mi corazón partido sin ver a Daddy Yankee y a la Nati", "Me he quedado sin ver a Daddy Yankee en directo por primera y última vez. No hay derecho", han sido algunos de los mensajes en contra de la organización que se han podido leer en Twitter.

me he quedado sin ver a Daddy Yankee en directo por primera y última vez. no hay derecho 😡 #madridpuroreggaeton #madridpuroreggaetonfestival #madridpurotimofestival — p🌸 (@PaulaPulido__) July 15, 2022

Mi corazón partido sin ver a Daddy Yankee y a la Nati 😞 — Valentina (@Aliciasuarez33) July 15, 2022

Me he quedado sin ver a daddy yankee, yo no puedo más con esta semanita de verdad, me voy a llorar. — Martx (@martxbarroso) July 15, 2022

Los fans piden otra fecha en Madrid

La desolación entre los fans de Daddy Yankee es tal que algunos incluso le han pedido al artista que, por favor, busque otra fecha y trate de venir a Madrid con un concierto exclusivamente de él, fuera del marco de los festivales, mientras que otros, le han sugerido que, al más puro estilo de The Beatles, se suba a una de las azoteas de la ciudad y ofrezca un concierto sorpresa.

@daddy_yankee

Aquí queremos verte y disfrutar de tu música!!! Las 40 mil personas que iban a ese festival era por tii 😊❤️

Ojalá puedas encontrar una fecha o algo para estos fans desolados y desconsolados Ven y sana nuestro dolooorrr 🥹🥹

Madrid quiere una última vuelta contigo!! — BK (@bluekoro_7) July 15, 2022

Ojalá @daddy_yankee ofreciendo un concierto gratuito en alguna azotea de Madrid para que lo disfrutemos, al menos 🥹 #madridpuroreggaeton pic.twitter.com/JCxKHxKWcg — Carmen Tattoo (@CarmenIlustra) July 15, 2022

Muchos darían lo que fuera por ver a este icono del reguetón antes de que se retire y por ahora, solo quienes tengan la entrada para el Puro Latino Fest podrán hacerlo en España.