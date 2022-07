La celebración del 'Madrid Puro Reggaeton Festival', pendiente de cancelación

El Madrid Puro Reggaeton Festival tenía que abrir hoy sus puertas pero a última hora, la comunidad de Madrid, no ha dado luz verde a la celebración del evento que había vendido más de 36.000 entradas. Según explica la Comunidad de Madrid, el estadio (Wanda Metropolitano) destinado a albergar el festival “no reúne las condiciones de seguridad necesarias al no ser el Wanda un espacio multiusos”.

La Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado en el que se puede leer que "la organización solicitó un nuevo permiso el lunes 11 de julio, teniendo entrada el documento en el Gobierno regional el martes 12 de julio. Para este tipo de eventos el plazo mínimo de solicitud es de un mes, por lo que se encontraba fuera de plazo", asegura la Comunidad en su nota.

La organización del festival cambió, de motu propio, la primera ubicación elegida, la Caja Mágica, porque consideraron que, por motivos de producción sería mejor hacerlo en el Wanda. Ahora no podrá ser ni en uno ni en otro.

📩 Comunicado de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior en relación a la denegación de licencia para la celebración del evento Puro Reggaeton Festival, en el estadio @Metropolitano. pic.twitter.com/5rE7Mk1AZf — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 15, 2022

El festival no se ha pronunciado, de momento, sobre su posible cancelación ya que estaría tratando de llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid en una reunión convocada para esta mañana. En Los40 os informaremos de qué pasa finalmente.

El público compró las entradas del festival latino con la idea de disfrutar de un evento que había logrado reunir bajo un mismo cartel a Daddy Yankee, en su despedida, ya que el artista anunció hace unos meses su retirada del panorama musical, además de otros importantes músicos como Natti Natasha, Gente de Zona, Juan Magán, Ñengo Flow, Eladio Carrión o Bad Gyal.

El Festival tenía una duración de dos días y, tal y como reconoce la organización era un concierto único en el que "hay más de 100 periodistas nacionales e internacionales acreditados y, a 24 horas de su celebración, el evento está en boca de todos en Madrid”. Además, hacen un llamamiento a la Comunidad de Madrid para reconsiderar su posición.

Las reacciones de las personas que tenían ya su entrada, billetes de tren y alojamiento, no se han dejado esperar. Muchos se preguntan, en redes sociales, si deben coger o no un tren para llegar a Madrid. Otros critican la falta de respuesta tanto de la Comunidad como de la organización.

La decepción por parte de los asistentes y de la organización es evidente ante esta inesperada cancelación.

En este verano, en el que el público está con más ganas que nuca de festival, estamos asistiendo a numerosas caídas de cartel o cancelaciones como ha sucedido con el Diverstity de Valencia.