Demi Lovato: Todo lo que sabemos sobre su nuevo disco, ‘Holy Fvck’

El próximo 19 de agosto, la carrera musical de Demi Lovato entrará en una era completamente diferente a todo lo visto hasta ahora. Así lo ha transmitido en cada paso que le ha conducido a la elaboración de su nuevo proyecto musical que llevará por título Holy Fvck. Quiere un renacimiento musical por todo lo alto y nosotros queremos contaros todo lo que traerá este nuevo trabajo discográfico para el que apenas falta un mes.

Los últimos años de su vida han sido de continua evolución, cambio, transformación o como lo queráis llamar. Y el caso es que nos sigue encantando todo lo que hace porque en el fondo sigue siendo quien nos enamoró con su voz hace muchos años.

Holy fvck, su apuesta más rockera

Este nuevo elepé se convertirá en su octavo disco de estudio y podemos esperar un cambio radical en su música después de que hace unos meses hiciera un funeral junto a su entorno musical y personal más cercano a su carrera pop. Y no es lo único que ha cambiado.

Su nueva propuesta lleva aparejados también un montón de cambios en su imagen. Con el pelo corto, colores mucho más oscuros y un look bastante más agresivoy transgresor queda claro que estamos ante una Demi Lovato completamente nueva dejando libre a la fiera que hay dentro de ella y cuyo mensaje ahora va a ser aún más directo.

De riguroso cuero negro con pinchos y cadenas, Demi emerge de las profundidades del agua como si fuera un ave fénix renacido en la portada de su más reciente propuesta musical.

Skin of my teeth, último single de sus próximas 16 canciones

El 10 de junio se estrenó Skin of my teeth, el último adelanto de Holy fvck, con la que Demi dejó claro que iba muy en serio. Se trata de un álbum muy ambicioso en el que ha querido visitar sus raíces más rockeras y dejar a un lado su imagen más inocente. Antes ya nos había dejado escuchar otros hits que anticiparon este CD: Substance, Happy ending y City of Angels.

16 canciones formarán parte de Holy fvck: "El proceso de creación de este álbum ha sido la experiencia más satisfactoria de mi vida, y estoy muy agradecido a mis fans y mis colaboradores por acompañarme en este viaje. Nunca había estado tan segura de mí misma y este disco habla por sí solo. A mís lovatics que me han acompañado desde el primer día o a los que se han cedido subir ahora para dar una vuelta, gracias. Este álbum es para ti".

Estos son los temas que se incluirá en el álbum:

Substance

Skin of my teeth

Holy Fvck

29

Happy Ending

Heaven

City of Angels

Bones

Wasted

Come Together

Dead Friends

Feed

4 Ever 4 Me

Freak

Eat Me

Help Me

Demi Lovato y sus colaboraciones en Holy Fvck

De estas 16 canciones las tres últimas que hemos citado en el listado son las colaboraciones de su disco Holy fvck. En Freak, Lovato comparte canción con Yungblud. Para Eat me, los afortunados que cantan junto a nuestra Demi son Royal and The Serpent y finalmente Dead aSara, la banda de rock de Los Ángeles, participan en Help me.

Ahora que ya tenemos todos los datos de Holy Fvck solo queda esperar para disfrutar con su estreno. ¿Todxs preparadxs?