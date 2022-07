La fiesta de los bikinis revoluciona 'Supervivientes'

Los diminutos bikinis que llevan las participantes del concurso Supervivientes no tapan mucho pero dan para mucha diversión. Así lo demostró la superviviente Marta Peñate organizando una fiesta por el cumpleaños de Anabel Pantoja.

Marta, que siempre tiene divertidas ideas, quiso hacer algo especial y dadas las circunstancias que viven no tuvo mucho de dónde tirar que fuera imaginación. Pero como a la concursante que llegó a hablar con una piedra con las bragas de Desi le sobra.

Con todo su entusiasmo convenció a los chicos para que se pusieran sus bikinis e hicieran un desfile a la sobrina de Isabel Pantoja.

Algunos fueron muy reticientes y otros no dudaron ni un segundo en participar. Ignacio de Borbón no quiso entrar en el juego porque su objetivo es que le contraten marcas para desfiles y pensó que si andaba haciendo el ridículo no le iban a llover las ofertas. No lo veía nada claro aunque Marta le dijera que podía ponerse un short en vez de un bikini.

El que lo tuvo claro desde el principio fue Nacho Palau. Vestido con caftán negro transparente se probó el mini bañador diciendo que ahí no le entraba a lo que Marta le propuso darle la vuelta mientras admirada le confesaba: "Tienes un buen culo".

Alejandro se puso un tanga mínimo y se dio cuenta de que el look que le gustaba era el de Palau. Finalmente, Ignacio se puso un short vaquero.

Peñate disfrutó mucho ejerciendo su labor de estilista, productora del show y directora. El resultado final no pudo ser mejor. La cumpleañera disfrutó, se rio, y vio cómo sus compañeros de concurso dejaban de lado sus inhibiciones para celebrar un día tan especial.

Anabel Pantoja estuvo pasándoselo bien todo el desfile y al finalizar dijo que solo le faltaba que le llevaran a Yulen Pereira en una barca. Su novio, el deportista estaba en el plató de Telecinco viendo la escena y riéndose.

Precisamente el esgrimista, en estos días que lleva en España, parece que ha resuelto las diferencias que tenía con sus padres sobre su relación con la mediática Pantoja y todos están de acuerdo en que siga con su carrera hacia las olimpiadas de Tokio y con su historia de amor.