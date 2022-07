Estos son los planes de Yulen Pereira con Anabel Pantoja tras su paso por 'Supervivientes'

Yulen Pereira ha dejado las cosas claras en el plató de Supervivientes. Al poco de comenzar la emisión del programa de Telecinco, el deportista fue saludado por el presentador Ion Aramendi que se le acercó y le dio un consejo: “Vive tu amor como te dé la gana. Si estás enamorado y Anabel está enamorada, sed felices y lo que diga la gente: ¡que les den morcillas! “.

Así entre aplausos del público, el presentador de Supervivientes: Conexión Honduras le dedicaba estas palabras y un gran abrazo al concursante que ya lleva unos días en España tras su expulsión.

La relación entre la sobrina de Isabel Pantoja y el esgrimista ha sido muy cuestionada dentro y fuera del reality. La familia de Yulen ha tenido dudas sobre la conveniencia de esta historia para el joven por cómo podría impactar en su imagen de deportista y afectar a su trayectoria profesional.

Lydia Lozano, colaboradora del programa de superviviencia, siempre ha mostrado reticencias por esta relación y no se la ha acabado de creer. Lozano aprovechó la presencia de Yulen para decirle directamente: “Tú me tienes que decir qué sientes por Anabel y yo me lo tengo que creer”. La respuesta comenzó con un halago: “Anabel me ha hablado maravillas de ti y estaba deseando conocerte". Fue una buena táctica para ganarse la confianza de Lozano, sin duda.

Sobre su carrera deportiva y su relación con su pareja en la isla, Yulen dejó claro que apuesta por manter ambas pasiones. Porque según explicó, las cosas ahora están más calmadas tras su conversación con sus padres y parece que han entendido que su hijo está enamorado.

Sus padres, que siempre han velado por su carrera deportiva, no querían que su relación en la isla de Honduras con una persona tan famosa como la sobrina de la tonadillera Isabel Pantoja enturbiara su paso por el concurso. Así, llegó un momento en el que según pudimos descubrir, gracias a la misteriosa conversación que mantuvo Arelys con su hijo en su visita a la isla, que el padre estaba un poco harto de que se hablara tanto de su hijo y Anabel.

Además, la semana pasada en una dura llamada del padre a Yulen que escuchamos en directo, este le decía que se iba a poner a entrenar ya para ir a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

Parece que, en estos días de más tranquilidad en casa, Yulen ha puesto las cartas sobre la mesa y les ha dicho que puede seguir tanto con su carrera como atleta profesional como con su nueva pareja.

"Sí, estoy enamorado, puedo contestar 20 veces", explicó el deportista a Ion Aramendi cuando le preguntó y añadió que las cosas están mejor en su relación con Anabel: "Mi familia está feliz cuando yo estoy feliz. Necesitaban hablar conmigo, he llegado y se ha calmado todo bastante. Les he dicho todo lo que sentía y están mucho mejor".

El tiempo dirá si esta historia tiene continuidad cuando Anabel acabe su paso por el programa.