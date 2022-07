Marta Peñate sufre una intoxicación grave en 'Supervivientes'

Marta Peñate por fin ha conseguido unirse al grupo de Supervivientes tras varias semanas aislada, y justo cuando debía haber estado en uno de sus mejores momentos en el programa, la canaria ha vivido el que ha sido, sin duda, una de sus peores experiencias en Honduras.

La exparticipante de La isla de las tentaciones sufrió una grave intoxicación por coco que le provocó fuertes dolores de estómago y que la llevó a ser atendida por los médicos del programa de Mediaset después de pasar varias horas indispuesta en la playa.

Marta, que ya se había intoxicado con coco unos días atrás, volvió a ingerir este alimento clave para su supervivencia en la isla sin pensar que podría volver a dañarle el estómago. Sin embargo, su cuerpo ya no tolera bien esta fruta y su estado de salud empeoró rápidamente debido a las dificultades de su estómago para llevar a cabo la digestión de este alimento.

Marta Peñate sufre una intoxicación en 'Supervivientes'. / Telecinco.

Sus compañeros, que en un principio trataron de ayudarla con mucho mimo y diversos consejos para ayudarla expulsar gases, acabaron llamando al médico y este, durante la mañana le inyectó la medicación necesaria para que su cuerpo se librase de las toxinas que le estaban provocando los dolores tan agudos que padecía.

Peñate sintió alivio casi de inmediato, pero unas horas después, ya en plena noche, su estado de salud volvió a empeorar y sus compañeros no dudaron en volcarse en ella. "Os lo agradezco tanto de verdad... Que me estéis cuidando", le dijo entonces Marta al resto de los supervivientes mientras estos la abrazaban.

Marta descubrió el dolor que sufría como un tener un bebé que le pasaba desde barriga al intestino y aseguró que notó cómo el coco avanzaba por su organismo durante toda la digestión.

"Algunos son unos capullos, pero son mis capullos"

Ya recuperada de su dolencia Marta Peñate acudió anoche a la palapa de Supervivientes para participar en la gala y allí, después de que Carlos Sobera alabase la actitud del grupo hacia la canaria durante estos momentos tan duros para ella, la propia Peñate quiso tomar la palabra y agradecer a sus compañeros que la hubiesen tratado tan bien.

"Estoy super feliz porque estaba mala y no me faltó el cariño de ninguno"

"Te lo juro Carlos que estoy super agradecida con los compañeros que tengo. Algunos son unos capullos, pero son mis capullos", alegó la concursante públicamente con el tono sarcástico que la caracteriza para después reírse de su propio comentario.

"No de verdad. Estoy super feliz porque estaba mala y no me faltó el cariño de ninguno. No puedo decir 'es que esta persona no estuvo a mi lado' o 'esta persona no me dio la mano'. Y ahí, quieras o no, se ve el valor de las personas... Y podemos discutir, nos podemos odiar, pero tenéis valores y os lo agradezco muchísimo", continuó la superviviente dirigiéndose directamente a Alejandro, Ignacio de Borbón, Anabel Pantoja, Nacho Palau y a Ana Luque.