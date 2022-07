“Me recuerda a mi cuñado”: Así acaba una comensal con su cita antes de empezarla en ‘First Dates’

First Dates, el magazine que acompaña cada noche a la audiencia, ha vuelto a sorprender con un programa cargado de anécdotas. El dating show de Cuatro conducido por Carlos Sobera ha sido de lo más reseñable, ya que, pese a que los protagonistas tenían muchas ganas de conectar con alguien y de que saltasen las chispas, la realidad es que han saltado las chispas, pero de la tensión.

Esto es exactamente lo que les ha pasado a Silvia y a Juan. La joven ha cruzado las puertas del restaurante de First Dates de Cuatro explicando que no ha tenido mucho éxito con los hombres y al parecer, a ellos le gustan otro tipo de cuerpos que no sean “gorditos”. Sin embargo, ella persiste y sigue buscando a su príncipe. De hecho, ha realizado un llamamiento para que le presentasen a un africano, ya que es el hombre que más le fascina.

Para su sorpresa, Carlos Sobera y todo su equipo le tenía preparado a Juan, a quien le ha sacado un peculiar parecido con un rostro muy conocido. “No me ha gustado porque me ha recordado a mi cuñado”, ha declarado. Por su parte, el comensal ha afirmado que llegaba al programa con un fuerte trauma tras un accidente de moto.

Durante la velada, ambos han compartido gustos y experiencias, pero cuando ha llegado el momento de ponerse manos a la obra, Silvia no ha dudado en apretar el gatillo. La joven le ha preguntado qué tipo de mujer le gustaba y él, siendo honesto pero un tanto comedido, le ha manifestado que las prefieres “delgadas”, ya que son más su estilo.

Algo que no le ha gustado nada a Silvia. Para sorpresa de todos los telespectadores y de los propios comensales, han conseguido esquivar la bala y relajarse, ya que seguidamente se han percatado de que ya no tenían tantos prejuicios como tenían cuando eran más jóvenes.

La única compatibilidad entre estos dos:

- Ella trabaja en una GASOLINERA

- El lleva el peinado de Vin DIESEL#FirstDates14J pic.twitter.com/UWtUIdh55V — Bobo Esponja (@esponj_bobo) July 14, 2022

“Me tranquiliza que no se fije tanto en el físico porque me da pie a ser más yo”, ha declarado Silvia. Este argumento ha contradicho la decisión final de Juan, quien ha alegado que no daría una segunda cita a Silvia porque él prefiere a las mujeres “que se cuidan”.

Estas palabras no han sorprendido a Silvia, que se ha tomado la decisión con respeto y honestidad. Aunque antes de marcharse del programa ha afirmado antes las cámaras que: “El hombre de mi vida no es porque a mí me gustan los negros”.