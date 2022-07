El mejor regalo de cumpleaños para Brian May: Queen sigue batiendo récords

Parece que los astros (esos que tango le gusta estudiar) se han alineado para dar el mejor regalo de cumpleaños a Brian May. El guitarrista de Queen ha llegado a los 75 años con una gran noticia que no ha dudado en celebrar, y es que la música de la banda no pierde ni un ápice de interés, y ha batido un nuevo récord este 19 de julio.

El grupo junto al que hizo historia con Freddie Mercury y el resto de sus compañeros ha conseguido convertirse en el primero de todo el Reino Unido en vender siete millones de copias de un disco en el país. El álbum que ha alcanzado esta hazaña es Greatest Hits, el recopilatorio que reúne los temas más importantes del grupo, como We Will Rock You, Don't Stop Me Now o, por supuesto, Bohemian Rhapsody, de 1981. Recientemente, además, ha cumplido su semana número 1.000 en la lista de álbumes del Reino Unido.

De esta manera, el recopilatorio se alza como líder en la lista de recopilatorios, superando Gold de ABBA. Ya en 2014, Greatest Hits se convirtió en el primer álbum en superar los seis millones de ventas en el Reino Unido. En ese momento, sólo se contabilizaban las ventas físicas y las descargas digitales. Un año después, el audio en streaming se incorporó a los cálculos, y cada 1.000 transmisiones de canciones se contaban como el equivalente a un álbum. La canción más reproducida del álbum, como no podía ser de otra manera, es Bohemian Rhapsody, que cuenta con 240 millones de reproducciones en el Reino Unido.

Freddie Mercury, recogiendo sus discos de oro por las ventas de 'Greatest Hits' en 1982. / Rob Verhorst/Redferns

Sobre este hito, Brian May ha querido pronunciarse y agradecer el apoyo de todos los fans. "Estamos aquí para daros la feliz noticia de que el álbum Greatest Hits de Queen ha vendido siete millones de copias, algo que nadie había hecho antes. Ningún álbum ha hecho esto antes en la historia. Gracias, lo apreciamos".

En su cuenta de Instagram, May también ha querido recalcar su felicidad, que llega en el día en el que ha cumplido 75 años: "¡Qué buen regalo de cumpleaños! ¿El álbum más grande de la historia del Reino Unido? ¡Increíble, gracias amigos!".

Por su parte, Roger Taylor ha añadido lo siguiente: "El público británico y su infinito buen gusto han hecho de éste el álbum más vendido de la historia. Muchas gracias, nos sentimos humildes y honrados. Os saludamos".