La historia de 'Don't Stop Me Now', el tema de Queen que nunca gustó a Brian May

En el momento de su lanzamiento, Don’t Stop Me Now no fue uno de los mayores éxitos de Queen. La banda lo incluyó en Jazz, su disco de 1978, pero no fue el más popular de la banda. De hecho, ha sido en parte gracias a la película Bohemian Rhapsody cuando el tema, compuesto íntegramente por Freddie Mercury, ha ido ganando más y más presencia. En su último disco, Live Around the World, el segundo disco de la colaboración entre Queen y Adam Lambert, la canción fue elegida como single, en cuyo videoclip se puede ver un collage de fotos de sus seguidores en el Rock in Rio de Lisboa de 2016.

Es un hecho que Don't Stop Me Now ha ido ganando relevancia con el tiempo. De hecho, Freddie Mercury nunca la interpretó en suelo estadounidense, y el tema tampoco estuvo entre las 19 canciones que se tocaron en el concierto tributo al vocalista en el estadio de Wembley en 1992. Nunca ha sido una de las favoritas de la banda, y concretamente, tampoco de Brian May, el guitarrista de Queen. “Creo que cuando lo estábamos en el estudio, todos pensamos, ‘Oh, será un gran éxito’. Pero en realidad no fue así en ese momento”, dijo May en una entrevista en radio en el Reino Unido en 2012. “Pero ha crecido desde entonces”, reconoció.

En ese mismo medio, el guitarrista de la banda no tuvo reparos en reconocer su verdadera opinión acerca de Don’t Stop Me Now. "Tengo que decir que nunca fue mi favorita de las composiciones de Freddie. Creo que se creó muy rápidamente”. De todas formas, reconoció que es como un juego alborotado, y que es genial que a la gente le encante. “La gente la vive y es genial. Freddie fue capaz de poner su dedo en el botón de ‘Sí, salgamos y pasemos un buen rato'”.

Desde su lanzamiento, el tema llegó a alcanzar el número 9 en Reino Unido, pero fue un auténtico fracaso en Estados Unidos, donde únicamente llegó al puesto 86. Por tanto, tuvimos que esperar décadas hasta que el tema subiera en popularidad, gracias en parte a la cultura popular, pues es un tema que se ha versionado e incluido en muchas series y anuncios de televisión.

Finalmente, Don’t Stop Me Now se consolidó como un éxito a nivel mundial gracias al lanzamiento de la banda sonora de Bohemian Rhapsody, el biopic que arrasó con cuatro premios Oscar y récord en taquilla. Esta fue la verdadera segunda vida de la canción, que se hizo tan relevante que la banda volvió a incluirla en sus giras, ahora con Adam Lambert de vocalista. Sin embargo, May siempre ha visto un lado oscuro en la letra de Don’t Stop Me Now, y confesó en la entrevista que Mercury había estado empujando los límites de su decadencia en el momento en que se escribió la canción.

"Pensé que era muy divertido, pero tenía una sensación de estar hablando de cosas peligrosas, porque estábamos preocupados por Freddie en este momento", dijo el guitarrista Brian May en una entrevista en 2011 con Absolute Radio, haciendo referencia al bien documentado uso de drogas y la promiscuidad sexual de Mercury en la época en que se escribió Jazz. “Se convirtió en una canción muy masiva, un himno para las personas que querían ser hedonistas. Fue una especie de golpe de genio de Freddie".