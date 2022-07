The Chainsmokers se prepara para volar al espacio y hacer una actuación a 32 kilómetros de la Tierra

Cada vez son más los que sueñan con ir al espacio y estar un pequeño tiempo fuera del planeta. Por eso, hay empresas privadas que están elaborando sus propios proyectos para llevar a las personas que no son astronautas al exterior de la Tierra y una de ellas es World View, la cual ha comenzado su promoción a través del anuncio de que el dúo The Chainsmokers serán los primeros en trabajar con ellos para visitar lo que hay fuera de nuestra atmósfera.

Según ha podido informar The Associated Press, Drew Taggart y Alex Pall serán parte de los vuelos inaugurales de la empresa y se convertirán en “los primeros músicos en presentarse en el límite con el espacio exterior”, según Ryan Hartman, director general de World View, empresa de turismo espacial. La idea es que lo hagan en 2024 para actuar a 32 kilómetros de la Tierra y grabar su presentación desde el interior de una cápsula, de forma que los fans del dúo puedan disfrutar de esta nueva experiencia musical.

The Chainsmokers serán los primeros artistas a los que mandará World View, pero no descartan mandar a más en un futuro. Ryan Hartman se muestra emocionado e inspirado por este hecho, y considera que es una buena manera de acercarse a la juventud: “Pensamos en inspirar nuevas perspectivas y cómo esas nuevas perspectivas pueden llevarnos a un futuro radicalmente mejorado para nuestra Tierra”.

Los integrantes del dúo también están muy contentos con esta iniciativa y tienen muchas ganas de que llegue 2024 para poder volar al espacio: “Siempre hemos soñado con ir al espacio y nos encanta colaborar con World View para tener esta aventura y esta experiencia”. No son los primeros artistas que han intentado salir del planeta Tierra, ya que Lady Gaga tenía esa intención en 2015, pero se echó atrás después de que, meses antes, su nave explotara en el despegue en una prueba.

Además de esta noticia, The Chainsmokers estrenó hace unos meses, el 13 de mayo, su cuarto disco. Tras tres años sin lanzar un álbum, el dúo volvió con So far so good, un trabajo de 13 canciones, entre las que se encuentra uno de sus mayores éxitos, High, e incluso un tema dedicado a Maradona.