El emocionado mensaje de Lady Gaga en su regreso a los escenarios 3 años después

Lady Gaga ha puesto en marcha su Chromatica Ball World Tour y lo ha hecho de una forma épica y espectacular. La neoyorquina ha conseguido superar los obstáculos que ha ido afrontando en los últimos años (e incluso días) y su regreso a los escenarios 3 años después ha llegado acompañado de un emocionado mensaje.

Porque esa sequía de estar cara a cara con su público era una herida en el corazón de la intérprete que por fin ha conseguido empezar a curar: "Estoy tan increíblemente agradecida a todos los que han trabajado conmigo para construir este show y me han ayudado a expresar una visión de la libertad y el gozo a través de la música, el baile, la moda, el arte y la tecnología. Nunca pensé que volvería a estar en el escenaría así otra vez. Nunca olvidaré todo el duro trabajo que hicimos todos como un equipo. Quiero y aprecio a los bailarines y a la banda por todo su duro trabajo, dedicación y talento en sus ensayos y actuaciones, y el equipo entero y el personal que hizo todo esto posible".

Un agradecimiento con mención especial a su cuerpo de baile que hace apenas unos días le daba su último susto tras la marcha de varios de sus componentes. Una noticia que pillaba a los fans de Lady Gaga y a la propia artista por sorpresa ya que desconocía las desavenencias que parte del cuerpo de baile estaba sufriendo con el coreógrafo Richy Jackson.

El coreógrafo trabaja con la cantante desde 2008 y ha creado bailes icónicos que pertenecen a sus grandes éxitos, desde Poker Face hasta Applause. Las acusaciones de trato abusivo llegaron a pocas horas del estreno pero parece que todo ha quedado atrás para un estreno por todo lo alto.

Tres años de espera que se han hecho excesivamente largos para muchos. Sin embargo ha sido una alegría para todo su fandom volver a verla en plenitud después de todos los problemas que le generó su fibromialgia. Por fortuna, parece que eso también ha quedado atrás: "Os quiero dar las gracias por permanecer a mi lado y quererme durante las diferentes etapas de mi carrera artística. Me siento más a gusto que nunca y hacía años que no me encontraba tan libre de dolores (...). Poder bailar, cantar y disfrutar del público, disfrutar de cada show y contar una historia... Os voy a dar las gracias por todo esto, y lo haré por medio de mi actuación. No sé por qué me cuesta tanto hablar estos días, sabiendo lo que os tengo preparado".

Y lo que nos tiene preparado es una completísima gira por arenas (estadios con alta capacidad de aforo), pasando solo por catorce ciudades en 15 fechas. En Europa, desgraciadamente, no pasará por España. Lady Gaga estará en Suecia, Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos antes de poner rumbo a Norteamérica donde actuará en Estados Unidos y Canadá en apenas 9 shows que servirán para reencontrarse con sus incondicionales.