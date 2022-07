“Deja la belleza a un lado”: Una lluvia de elogios en First Dates provoca el enfado de su cita

El calor está en el aire como el amor, así es como First Dates ha dado paso a un nuevo programa de citas, donde ni el agua de la pequeña piscina ha calmado la tensión. El programa de citas de Cuatro presidido por Carlos Sobera continúa con su especial Beach Club y reúne a todo tipo de comensales para disfrutar de un encuentro lo más veraniego posible.

Uno de los momentos más reseñables de la noche lo han protagonizado Conrado (68 años) y Alicia (65 años), que han demostrado en First Dates que la edad nunca es impedimento para nada o al menos, no para hacer el amor. Conrado era el primer comensal que cruzaba las puertas del restaurante de Cuatro y dentro le esperaba Carlos Sobera, quien le ha recibido con una calurosa bienvenida.

Conrado ha explicado que caminar “desnudo” y “pintar” son sus verdaderas pasiones pero que en el terreno sentimental es alguien muy pasional. “En mi vida nunca he tenido sexo porque he hecho todo con amor”, ha puntualizado. Además, ha confesado que la pintura le ayuda a ligar: “Tengo quince amigas y cinco amigos”.

Ya sabemos dónde ha llevado la mascarilla estos dos últimos años #firstdates20j pic.twitter.com/XFlkGyJFRa — MandarinaQueTrina🍊🎶 (@MandarinaTrina) July 20, 2022

Alicia, por su parte, ha venido dispuesta a conquistar a su cita. Pero tenía claro que sus mayores pretensiones en la vida eran disfrutar y compartir la vida con su entorno más cercano. Quién sabe si Conrado se podría convertir en parte de ese círculo más íntimo. Al principio todo apuntaba a que sí....

La temperatura de la cita ha subido

Carlos Sobera los ha acompañado hasta la sala acondicionada para el Beach Club y allí han charlado sobres sus aficiones. Conrado ha confesado ser un apasionado de los deportes “tranquilos” y de la vida, pero siempre con una visión mucho más serena que Alicia, que adora la adrenalina y los deportes con "mucho movimiento".

Diez días y buscando el amor, un soltero un poco golfo y un flechazo en el jacuzzi 🏖️



¡Nuevas parejas vienen de camino a nuestro Beach Club! Nos vemos en una hora en #FirstDates20J ❤️ pic.twitter.com/Ahh4EzCMOW — First Dates (@firstdates_tv) July 20, 2022

Justo en ese momento la cita parecía que empezaba a anclarse porque tenían inquietudes muy diferentes... Alicia opinaba que Conrado tenía una vida “muy aburrida” y que no era su estilo. El aludido, parecía estar en otro planeta porque no se ha percatado de que la chispa no estaba surgiendo. Puede que influyera Conrado, desde que ha visto a Alicia, se ha quedado prendado de ella y no ha parado de elogiar su belleza natural, algo que a estas alturas ya de la velada ha exaltado un poco a la soltera.

“Tiene unos ojos impresionantes y se la ve una mujer impresionante”, ha expresado él muy elocuente. Ella le ha cortado y le ha contestado que iba a seguir comiendo. Él, sin apenas moverse, le ha respondido diciendo que su belleza le ha “impactado”. Ante este “piropo”, Alicia no ha podido contenerse y le ha reprendido con un buen zasca: “Deja la belleza un momento de lado y céntrate en lo importante”.

Este intercambio de palabras ha provocado pequeñas tensiones antes del esperado baño. Finalmente, ambos han acabado dándose un revolcón en la piscina, pero por separado. Conrado y Alicia han bajado sus respectivas temperaturas corporales con un refrescante chapuzón, donde el único contacto físico que ha habido ha sido un pequeño con los pies. Algo que ha levantado el impetú de Conrado y el rechazado de Alicia.

Esta situación les ha obligado a valorar sus posturas y a apostar por seguir caminando en solitario.