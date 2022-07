One Direction, Little Mix, BTS y otros grupos que anunciaron un hiato y a los que soñamos con volver a ver

Cada boyband / grupo / girlband tiene diferentes razones para haber anunciado un hiato, es decir, un periodo de descanso indefinido que en la mayoría de ocasiones acaba siendo una separación definitiva. Sin embargo nos resistimos a pensar que no vamos a volver a verles juntos. BTS, One Direction, Little Mix, Why Don't We, Fifth Harmony...

Ya os contamos en su día el por qué algunos grupos musicales utilizan el concepto de 'hiato' en lugar de hablar de separación: es menos traumático para sus seguidores, pero legalmente hay pocas diferencias entre un concepto y otro ya que los contratos discográficos normalmente se cierran sobre álbumes publicados y su resolución depende del cumplimiento de los mismos.

El caso es que cada vez son más las formaciones que anuncian un descanso temporal y en muchos casos ya se nos está haciendo especialmente largo.

BTS (desde este 2022)

BTS en los Premios Grammy / Axelle/Bauer-Griffin (Getty Images)

BTS anunció su hiato en el BTS FESTA, el evento que celebran cada año para conmemorar su aniversario, apenas unos días después de poner a la venta su más reciente trabajo discográfico: Proof. "Siempre hemos pensado en ellos [sus fans] y es ahora cuando pensamos en qué artistas queremos ser cada uno para los fans y por eso estamos pasando por un momento difícil. Estamos intentando encontrar nuestra identidad. Por eso estamos exhaustos y necesitamos más tiempo"

Why Don't We (desde este 2022)

Why Don't We, en una imagen de archivo en 2019 / Jono Searle/Getty Images

Si BTS necesita tiempo para encontrar el destino de la banda, los estadounidenses Why Don't We han tenido que parar por otra razón muy distinta. Su antigua agencia de representación ha tomado medidas cautelares de cese y desistimiento para paralizar su gira mundial. "Debido a circunstancias imprevistas relacionadas con nuestra batalla legal en marcha para independizarnos de la compañía productora con la que firmamos cuando empezamos el viaje de Why Don't We, lamentamos tener que cancelar nuestro Tour Good Times Only 2022. Las devoluciones se harán mediante un proceso automático en vuestro punto de venta. Todo lo que siempre hemos querido hacer en nuestras carreras es hacer buena música y actuar para todos ustedes, gente encantadora. A la luz de este anuncio, Why Don't We hará una pausa oficialmente. Su amor y apoyo significan todo para nosotros 5 chicos. ¡Os amamos!"

Little Mix (desde este 2022)

Fifth Harmony, durante uno de sus conciertos / Mike Windle/Getty Images for iHeartMedia

El anuncio de la separación de Little Mix llegó en diciembre de 2021 pero realmente se ha hecho efectivo en la primavera de este 2022 tras finalizar sus compromisos en directo. "Queríamos hacerles saber a todos que después de la gira Confetti en mayo del próximo año vamos a tomar un descanso de Little Mix. Han sido 10 años increíbles, una maravillosa aventura sin parar, y creemos que es el momento adecuado para tomar un descanso y poder recargar energías y trabajar en otros proyectos. No podemos agradecerles lo suficiente por su amor y apoyo inagotable desde el principio. Los queremos mucho a todos". Y para tranquilizar a todo el mundo Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock y Jade Thirlwall apostillaron poco después: "No nos vamos a separar - Little Mix están aquí para quedarse- Tenemos planes para más música, giras y actuaciones en el futuro. Hemos creado tantos recuerdos increíbles con todos vosotros, y estamos deseando crear muchos más". Menos fe tenemos en volver a ver a Jesy Nelson después de todo lo que sucedió tras su salida.

Fifth Harmony (desde marzo de 2018)

Las chicas de Little Mix como trío / Jeff Spicer/Getty Images for Warner Bros

La salida de Camila Cabello fue la primera señal de alarma dentro del grupo que acabó confirmando en 2018 lo que muchos ya esperaban: una separación temporal para centrarse en sus proyectos como solistas. "Después de seis años sin parar, nos hemos dado cuenta de que para seguir siendo auténticas con nosotras mismas, necesitamos tomarnos un tiempo. Con amor y coraje, continuaremos formándonos, apoyándonos en todo lo que hagamos y enorgulleciéndonos a nosotras y a vosotros". Pero nosotros no perdemos la fe en volver a ver a Ally Brooke, Lauren Jauregui, Dinah Jane, Camila Cabello y Normani Kordei otra vez juntas sobre el escenario.

One Direction (desde 2015)

One Direction en 'Good Morning America' en 2013 / Kevin Mazur (Getty Images)

Han pasado ya más de 7 años desde que Zayn hubiese puesto punto y final a su paso por la banda, y algo menos desde que sus integrantes decidieron tomarse un descanso. Un descanso que dura hasta nuestros días. Los rumores de su regreso son constantes y sus miembros siempre parecen dispuestos a regresar aunque por ahora no surge la oportunidad y sus componentes siguen probando en solitario

Pereza (desde 2011)

Rubén Pozo y Leiva (Pereza) en el año 2010 / Eduardo Parra / Getty Images

En 2021 se cumplieron diez años del final de uno de los grupos de música más importantes de la primera década de los 2000s: Pereza. Y cada vez que surge alto en torno a Leiva y Rubén o se juntan para hacer un concierto surgen los rumores de un posible regreso. Sin embargo, el dúo siempre ha sido muy sincero sobre las pocas posibilidades (por no decir casi ninguna) de que vuelvan: "No me ha despertado ningunas ganas de retomar un proyecto que no existe. Pereza formó parte de mi vida de una manera muy bestia. Lo recuerdo con mucho amor, pero ni Rubén ni yo tenemos ganas de retomarlo. Nos juntamos mucho para hacer algunas cosas, pero porque somos muy amigos. Pereza cumplió un ciclo, fuimos muy felices y tuvimos mucha honestidad y mucho compromiso. Si hubiera durado más, se habría estropeado".

Es tal vez el escenario más complicado de grupos que anunciaron un parón como Pereza o El Canto del Loco y a los que será difícil volver a ver juntos. Quizá tengamos más suerte con otros grupos que también están en stand-by por diferentes razones como El Sueño de Morfeo, Supersubmarina...