Fran Perea celebrará el 20º aniversario de ‘Los Serrano’ con ‘1+1 son 20’ y Ana Guerra como primera invitada

El 20º aniversario de Los Serrano ya ha comenzado a celebrarse. Al menos, musicalmente ya que fue una de las partes más importantes de la popular serie de Globomedia para T5. Fran Perea, actor y cantante en esa serie, ha confirmado que muy pronto lanzará su álbum 1+1 son 20, una revisión con nuevas versiones de las canciones incluidas en La chica de la habitación de al lado.

Y como ya os contamos hace unas semanas, la primera de esas nuevas versiones en ver la luz ha sido Voy a pensar en ti que el artista ha compartido con Ana Guerra, la intérprete y actual pareja de Víctor Elías, quien hizo de Guille en Los Serrano.

La nueva versión de Voy a pensar en ti es la combinación de voces perfecta para traer de vuelta un tema muy especial. Poco se puede añadir a lo que supone esta canción porque ya lo dijo todo Fran Perea hace 20 años. En esta ocasión, han llenado el vídeo musical de colores y telas en las que proyectan la imagen del otro para cantar al amor, a la vez que están alejados.

Entre Ana Guerra, Víctor Elías y Fran Perea nos han abierto la puerta de este proyecto en el que también está participando el productor musical Eduardo Figueroa en el Estudio A Sonido. El objetivo es ir presentando 10 nuevas versiones de las 10 canciones originales que suenan a Los Serrano.

"Estaba en casa y me he hecho una versioncilla del 1+1 son 7. ¡Que no son 7! Son 20. ¡Como lo oís! Uno más uno son 20 es el inicio del viaje que comenzamos. Muchos motivos para celebrar 20 años de música y más aún para seguir compartiendo todo lo que viene. Muy atentos, porque estamos a punto de comenzar a abrir las puertas de este disco" debatían los dos hermanos en la ficción en un teaser que postearon en sus redes sociales.

No ha sido el único: "Pues con este edificio y ‘sus alrededores’ vamos adentrándonos en ‘Uno más Uno Son 20’! Cómo veis, 10 puertas, 10 canciones y muchas historias por contar! Ya sabéis que la primera puerta ya se ha abierto, con Ana Guerra y ‘Voy a Pensar En Ti’… Ya mismo se abre otra, estoy buscando la llave!! Espero que mientras llega os detengáis en los detalles de esta ilustración creada por @koisamsa y @cocolacoquette! Bienvenidos a casa #1mas1son20" anunciaba en su perfil oficial en Instagram.