Ricky Martin, tras el archivo de la demanda por violencia doméstica: “La mentira me ha hecho mucho daño”

El culebrón de Ricky Martin en los juzgados de Puerto Rico ha terminado tras el archivo de la causa por parte de la jueza. El demandante que había acusado al solista puertorriqueño de violencia doméstica ha retirado la demanda finalizando de forma automática el proceso.

Helga García, la representante del músico, posteó en los perfiles oficiales del intérpete la archivación del caso por parte del Tribunal de San Juan de Puerto Rico: "Ricky Martin fue reivindicado este jueves cuando la petición de la orden de la protección temporal emitida el pasado mes de junio a petición del querellante quien acopañado de su abogada, licenciada Jessica Bernal, expresó su intención de dejar sin efecto la orden que él mismo solicitó. A preguntas de la juez, el querellante dijo haber tomado la decisión libre y voluntariamente".

Tanto Ricky Martin como su representante inciden en este punto en la comunicación del archivo de la causa para que se vea que no ha habido acuerdo económico ni nada similar: "En todo momento, Ricky Martin y su equipo legal insistieron en que no había veracidad en las alegaciones hechas contra él, confianza que quedó confirmada con el resultado de la audiencia de hoy. Martin participó del proceso de forma virtual, y fue representado por los abogados Joaquín Monserrata Matienzo, Carmelo Dávila y Harry Mansanet" sigue el comunicado que ha recibido miles de interacciones en su cuenta oficial.

"El equipo legal de Ricky Martin también aclaró que gran parte de la cobertura mediática sobre el caso fue errónea. Hubo muchos titulares sensacionalistas sobre este asunto que simplemente no correspondía de ninguna manera con los hechos. Este siempre fue un asunto puramente civil y como acaba de concluir el Tribunal, no fue más que reclamos desaofrunados de un dciudadano. Estamos contentos de que nuestro cliente vió que se hizo justicia y ahora puede continuar con su vida y carrera" finaliza el comunicado.

J Balvin, Laura Pausini, Alejandro Sanz y Residente han felicitado a Ricky Martin tras el archivo de la causa mostrándole su apoyo en estos difíciles momentos. Todo empezó hace unas semanas cuando el artista recibió la comunicación oficial del juzgado y de la policía de Puerto Rico informándole de que había vigente una orden de alejamiento sobre él por un caso de violencia doméstica.

La respuesta oficial de Ricky Martin

"Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales, que lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz. La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a todos mis familiares. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez... y así fue. Hoy me toca sanar porque estoy muy dolido. Voy encontrar calma y el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino como siempre lo hice. Muchas gracias a mis fans incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor, mensajes positivos. Insisto, hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive de la verdad. Mucho amor" explicó el boricua durante un vídeo.