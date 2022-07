Leiva defiende a Rosalía de las críticas recibidas: “no es más que miedo a no entender lo que está sucediendo”

Rosalía está arrasando con su Motomami Tour, consiguiendo llenar decenas de arenas en todo el mundo. De momento, está de gira por España, donde ya ha cantado en lugares como Madrid o Barcelona. Es en esta primera ciudad donde más expectación generó y, por ello, el Wizink Center fue visitado, en las dos noches de show, por decenas de famosos.

A pesar de recibir miles de comentarios positivos por sus conciertos y su música, hay personas que no ven con buenos ojos el espectáculo que lleva preparado Rosalía y, por ello, es objeto de crítica. Sin embargo, algunos artistas de renombre de nuestro país no han dudado en salir en su defensa y alagar a la cantante por todo el trabajo que realiza.

El último de los músicos que a alagado de Rosalía es Leiva. El cantante valora positivamente el arte, la estética, la voz y el talento que ha visto durante el concierto del Motomami Tour: "El show de Rosalía me pareció de una belleza arrolladora. Modernidad y vanguardia bien entendida y brillantemente ejecutada”, explica en un post colgado en redes sociales.

También ha comentado su postura respecto a las críticas que recibe Rosalía por no tener música en directo en sus conciertos y apoyarse en el playback, a nivel melódico: "El debate de la ausencia de músicos en el escenario me aburre. Supongo que no es más que miedo a no entender lo que está sucediendo. Clásico mecanismo para no sentirte fuera. Rechazarlo". El artista comprende el espectáculo desde diferentes puntos de vista.

Leiva sabe lo que es sufrir las críticas negativas en su propia piel. Con una carrera que supera una década, el artista ha tenido que soportar comentarios hirientes hacia él tanto como persona como profesional, pero tiene muy claro que todo se debe a una cosa: la envidia. "Qué mal me cae la sospecha que sobrevuela siempre sobre cualquier propuesta que trasciende y cuánto bien nos haría ir abandonando poco a poco ese complejo que tanto nos caracteriza". Finaliza su texto concediéndole 11 puntos a Rosalía, dando a entender que el concierto le ha gustado mucho más de lo que esperaba y que se merece más puntuación que un 10.

El cantante madrileño no ha sido el único que ha salido en defensa de Rosalía. Dani Martín también reconoció el talento de la catalana, tras el concierto de Madrid: “Es un orgullo que a Rosalía le vaya tan bien y que genere todo lo que genera”, expresó.