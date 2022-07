Anabel Pantoja se enfrenta a la verdad en 'Supervivientes' y no lo soporta

Entre lágrimas, la sobrina de la tonadillera Isabel Pantoja pidió una oportunidad a la madre su novio para que se puedan conocer fuera de los platós. La presencia de Anabel en programas de salseo, en revistas y ser de una de las familias que más controversia generan en las revistas de la prensa rosa no es fácil y eso lo sabe la concursante. Y desde el principio, ha sido uno de los temas que ha debatido con su pareja en la isla de Honduras.

"Nena, Arelys te quiere un montón, no hagas caso a las imágenes que estás viendo. Escúchame a mí y confía en mí", le dijo un tranquilo Yulen desde el plató de Telecinco. Está deseoso de ver a su "niña" y seguir con lo que empezaron en el concurso. Anabel respondió esperanzada: "Dile que me voy a poner a estudiar lo de quiromasajista".

La ex superviviente quiere ganar puntos porque no se siente muy orgullosa de la escena íntima que se vio en Supervivientes. Cuando vio las famosas imágenes, avergonzada, reconoció que se las podía haber ahorrado. Ahora es consciente de que las han podido ver su madre, la madre de Yulen e incluso su ex marido Omar Sánchez. Por eso pidió disculpas.

La caída de Belén Esteban

La colaboradora de Sálvame tuvo otro disgusto y fue cuando se enteró del accidente que ha mantenido alejada del trabajo a su amiga y defensora Belén Esteban. Pudo hablar por teléfono con ella y tranquilizarla. Además, la princesa del pueblo le dio ánimos y le dijo que ni se preocupara por la “pantopaja”.

Yulen y Anabel han vivido el inicio de una relación en el programa y en unos días veremos cómo hacen para que siga funcionando en el día a día y afrontan todas las criticas y las opinones de sus familiares más cercanos. Entre los planes de ambos está el ser padres y conseguir que Yulen se clasifique para los Juegos Olímpicos. El tiempo dirá cuál es el futuro de la pareja que ha nacido en Supervivientes.