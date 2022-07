Britney Spears prepara su vuelta a la música junto a Elton John

Britney Spears está calentando motores para su vuelta a la música y parece ser que será por todo lo alto. Después de recuperar su independencia tras la tutela abusiva de su padre durante más de una década, la artista está volviendo a recuperar su vida con normalidad. Hace unos días, se casó con su pareja, Sam Asghari, pero ahora hay novedades sobre su carrera.

Según adelanta en exclusiva Page Six, Britney Spears prepara una colaboración muy especial con Elton John. Fuentes confidenciales han informado al medio de comunicación anglosajón que la artista se reunió la pasada semana en el estudio con el mítico cantante para grabar una nueva versión del tema Tiny Dancer, uno de los clásicos del inglés.

Todo apunta a que el tema saldrá en agosto, es decir, en el próximo mes, y aseguran que va a ser “la canción del verano”. Unas expectativas muy altas para un regreso muy esperado del que parece que tiene la culpa el propio Elton John, quien tuvo la idea de realizar esta nueva versión de Tiny Dancer con la cantante. Britney Spears no ha podido negarse, ya que es una gran admiradora del inglés.

No es la única noticia que tenemos de la vuelta a la música de la artista. Hace unos días, compartió a sus seguidores en redes sociales una nueva versión de su éxito ...Baby One More Time. Además, se han establecido los rumores de que podría estar en la próxima Super Bowl. Uno de los espectáculos deportivos del año podría preparar el regreso estelar a un evento multitudinario de Britney Spears. Aunque todavía están en negociaciones, si este hecho se produce marcaría un hito en la historia de la música y de la carrera de la cantante, ya que volvería por todo lo alto encima de un escenario.

Ni Britney Spears, ni Elton John han confirmado oficialmente esta colaboración, pero Page Six asegura que sí se va a producir y que en pocos días podremos escucharla. ¡Estaremos atentos!