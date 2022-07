Estas son las portadas de las revistas del corazón de hoy miércoles 27 de julio

Las portadas de las revistas del corazón nos traen noticias muy frescas para combatir las altas temperaturas que estamos teniendo en este mes de julio que está a punto de concluir. Si no te has ido ya de vacaciones seguro que no te queda nada. Toma nota del resumen de las portadas que te traemos, vete al kiosko a por tu revista para leer durante el viaje.

Esta semana vemos a una ilusionada Ana Obregón, a las infantas y sus últimos looks y muchas más noticias sobre famosos, influencers, presentadores de televisión y casa reales.

Portada de la revista del corazón ¡Hola!

A toda página, vemos a Ana Obregón que ha recuperado su tradicional posado veraniego. Muy feliz dedica esta imagen a su hijo fallecido Aless. Además, la publicación cuenta con información sobre Julio Iglesias, Jr., que habla de su divorcio, su familia y sus proyectos de futuro. La que en su día fue presentadora de televisión, Verónica Mengod, presenta a su familia. ¿Sabías que es abuela a los 55 años? La revista ofrece imágenes sobre un encuentro familiar muy especial.

Portada de la revista del corazón Semana

En portada de Semana vemos a Almudena Cid, que está olvidando a su ex, Christian Gálvez, con un futbolista. La revista tiene fotos exclusivas de la pareja, que inicia su relación en este verano 2022. Uno de los temas de la prensa rosa de estos días han sido las apariciones públicas de la infanta Leonor y Sofía. Ambas han acudido a eventos y sus looks, como siempre, han dado mucho que hablar. La revista trae información sobre Victoria Federica, que podría tener una nueva pareja.

Portada de la revista Diez Minutos

Diez Minutos da la primera plana a la periodista María Teresa Campos que está de vacaciones en Málaga. Veremos fotos en exclusiva de la escapada de Tamara Falcó e Íñigo Onieva a Mallorca. La relación de pareja de Ana María Aldón y el ex diestro, José María Ortega Cano, parece tener fecha de caducidad, según la publicación.

Portada de Lecturas

La revista Lecturas trae una exclusiva bomba: la gran bronca entre Ana María Aldón, Gloria Camila y Ortega Cano, por la que el torero acabó durmiendo en casa de su hija ¡El matrimonio ya vive separado!, según podemos leer en su portada. El periodista de Telecinco, Jorge Javier Vázquez analiza todo lo que tiene que ver con la familia Mohedano y saca a la luz trapos sucios.

Portada de Pronto

La cantante Rosalía cosecha triunfos en su gira Motomami. Muchos famosos han ido a verla a alguna de sus actuaciones. La cita de Rosalía en Madrid congregó a muchos rostros conocidos que aprovecharon para hacerse fotografías con ella. Es el caso de Belén Esteban, que se sintió muy feliz al poder dar un abrazo a su ídolo. La revista trata el tema de los incendios que asolan, un verano más, media España. La revista del corazón trae a su portada a la reina Letizia junto a sus dos hijas Leonor y Sofía.

Como ves en verano continúa la información del corazón. Los famosos y personajes de la prensa rosa no descansan ni en estas fechas.