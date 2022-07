Olga Moreno, la gran ausencia en la gala final de ‘Supervivientes 2022’: “Me da rabia no estar”

A tan solo unas horas de que dé comienzo la gran final de Supervivientes 2022 y tras varios días de mensajes ambiguos, por fin Olga Moreno se ha pronunciado sobre su presencia en esta cita en la que se pone fin a esta última edición del reality más salvaje de Telecinco. La sevillana ha manifestado que finalmente no acudirá a entregar el cheque al ganador de Supervivientes, evitando de esta forma coincidir con Jorge Javier Vázquez con quien tiene un frente abierto después de que esta le vetará en televisión.

La ex superviviente ha querido explicar cómo se siente tras tomar la decisión de no ir. “Me da rabia no estar, porque me hacía mucha ilusión como ganadora y es normal. Cualquier persona que haya ganado pues le hace ilusión entregar el cheque a la otra persona, pero bueno, ya está. No pasa nada", ha declarado a Europa Press, además de aclarar que no iba a hablar más cuando la periodista le ha preguntado sobre el futuro encuentro con el conductor principal del talent.

Su conflicto con Jorge Javiez Vázquez podría ser uno de los motivos por los que Olga Moreno finalmente haya decidido no estar presente en la final de Supervivientes. Es cierto que ella no le ha señalado directamente, pero los desplantes y las pullas hacia ella y su familia por su vínculo con Rocío Carrasco parece que la han calado hondo y nos hace pensar que podría ser una de las razones más obvias que explicasen su ausencia.

Y es que no hay que olvidar que, en su reciente conexión a Honduras, la sevillana explicaba que dudaba sobre si acudir o no a la final por “sentimientos y cosas que han pasado que no tienen nada que ver conmigo, pero sí con mi familia”.

El aludido en este conflicto, Jorge Javier Vázquez, no ha tardado en reaccionar a las palabras de la sevillana. “Como ganadora de la edición anterior, debería estar entregando el cheque. Sería muy extraño que no viniera”, ha manifestado el presentador, quien añadía que, aunque Olga hubiese acudido a la cita eso no suponía impedimento alguno para que él estuviera presente en el juicio final del talent más salvaje de Mediaset.

Además, el conductor del programa volvía a poner en la mesa uno de los mensajes que más ha repetido en estas semanas a lo largo del concurso sobre Olga Moreno. “De mi plató no me muevo”, ha reiterado ante la posibilidad de que tuviese que salir del plató para que la sevillana pudiese entregar el cheque al ganador de esta edición de Supervivientes 2022.

El origen del conflicto

Tras la emisión de la docuserie Rocío, Contar la verdad para seguir viva, muchos han sido los que han dudado del testimonio de Rocío Carrasco, entre ellos la propia Olga Moreno, que, tras ganar Supervivientes, defendió a su familia con uñas y dientes.

Sin embargo, Jorge Javier Vázquez, que siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua, arremetía fuertemente contra la sevillana y toda su familia asegurando que la propia Rocío Flores se había convertido en “una versión aumentada y corregida de su padre” y que solo había una verdad en toda historia y era que la hija de la más grande había sido víctima de maltrato.