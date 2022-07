Dani Fernández y Arde Bogotá: “Salieron tantas canciones que podríamos llamarnos Arde Fernández”

Dani Fernández y Arde Bogotá lanzaron a principios de julio el tema Sin Vergüenza. Se trata de una canción pop que surgió entre amigos mientras compartían estudio. La química y el buen rollo que existe entre el cantautor y el grupo de Cartagena no solo se ve en el resultado final de la canción, también en la última entrevista que han protagonizado para LOS40.

Para hablarnos de esta canción, la relación de amistad que tienen y del panorama musical actual, Dani Fernández y Antonio (vocalista de Arde Bogotá) han acudido a los estudios de LOS40.

Dani conoció al grupo gracias a las redes sociales y no tardó en comentar sus publicaciones. Semanas después estaban todos cenando juntos, tal y como confiesa Antonio: “La puesta de largo fue una cena que hicimos en mi casa donde vimos que podíamos conectar a nivel musical. Es amigo de toda la banda”.

Además, Dani vive entre Madrid y Cartagena, por lo que la ciudad ha hecho que se una mucho al grupo: “Compartir esta ciudad en la que hemos pasado cosas muy chulas nos ha venido muy bien. La primera vez que tocamos juntos fue allí y me encantó. Si no estuviese por allí, no habríamos pasado tantos momentos”.

¿Cómo surgió Sin Vergüenza?

Antonio y Dani nos han explicado como fue el proceso de creación del tema. El grupo y el cantante estuvieron tiempo hasta que encontraron el sonido que querían:

“Llevamos mucho tiempo queriendo hacer una canción juntos. Ha sido un proceso paulatino, hasta que el productor Paco Salazar nos sienta y nos pregunta por dónde queremos ir con la canción. Fue muy fácil poner una guitarra a lo Arde Bogotá y que se sumara Dani con su sonido. Fue muy divertido”

De la unión entre Dani y Arde Bogotá salieron varias canciones. Pero, claro, solo iban a sacar una (de momento): “Nosotros hablamos de un proyecto que se llama Arde Fernández. El grupo de WhatsApp se llama así y hay un montón de ideas”

Durante la entrevista, Dani y Antonio también han hablado de cómo están viviendo esta etapa de festivales. También del reencuentro con el público tras la pandemia y del concierto que tiene Dani preparado en el WiZink Center el 29 de diciembre (del que somos emisora oficial). ¡Dale al play disfruta de la entrevista completa!