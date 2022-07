Las Delta Acuáridas 2022 llegan a su máximo: a qué hora y cómo ver esta lluvia de estrellas fugaces

Este verano viene repleto de lluvias de estrellas y es que desde LOS40 no se nos ocurre una excusa mejor para disfrutar de las noches de verano. ¿Y a ti? ¿A quién no le gustaría improvisar un picnic y disfrutar de una noche mirando al cielo? Y es que estas maravillas de la naturaleza colorean los cielos con unas luces de lo más espectaculares, que no te puedes perder por nada del mundo. Da igual si eres un apasionado de los astros o no, la realidad es que contemplar las estrellas es un plan que envidiable y diferente que seguro disfrutas mucho. Hace unos meses pudimos ver las Eta Acuáridas y ahora es el turno de las Delta Acuáridas.

Esta noche del viernes 29 al 30 de julio ya tienes plan. Sí, en unas horas podrás disfrutar contemplando las Delta Acuáridas, una maravilla natural que hace referencia a una lluvia de meteoros, que tiene lugar entre el 12 de julio y el 23 de agosto pero que alcanza su máximo en la noche del viernes 29 de julio al sábado 30, momento en el que podrás disfrutar de un gran resplandor luminoso o lo que es lo mismo, una estrella fugaz.

Pero a estas alturas seguramente te estés preguntando... ¿Qué son las Delta Acuáridas? Una lluvia de meteoros proviniente del cometa 96P Machholz, que orbita solo durante un corto periodo de tiempo alrededor del Sol. Un fenómeno que solo se da cada 5 años aproximadamente. Por lo que estás de suerte porque este 2022 es un año ideal para poder observar estas Deltas Acuáridas, ya que su fugacidad se produce dos días después da la luna nueva, tal y como ha indicado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Ahora bien, la cola del cometa se llena de partículas que acaban entrando en la atmósfera terrestre a mucha velocidad, pero se acaban calcinando ante la fricción que hacen con el aire. De esta manera, surge el resplandor luminoso o lo que todos conocemos como estrella fugaz.

Además, si te fijas esta noche las estrellas fugaces tendrán un único punto de origen en el cielo, este es catalogado como “radiante” y su ubicación explica el nombre de esta lluvia de estrellas, ya que las Delta Acuáridas disponen de su radiante dentro de la estrella delta, conocida como Skat en la constelación de Acuario.

Lluvia de estrellas fugaces en el cielo. / Getty

¿Cómo ver las Delta Acuáridas en vivo este 2022?

Antes de ponerte cómodo es importante que busques un buen rincón para poder disfrutar de la lluvia de estrellas fugaces, que te brindarán las Deltas Acuáridas. El único requisito es que sea un lugar en el que no haya mucha luminosidad, más bien es mejor que sea oscuro y abierto para que no haya ningún objeto que estropee tu campo de visión. Si estás en la playa acude a alguna de los entornos más tranquilos para poder disfrutar de una experiencia increíble; si estás un pueblo entonces busca el punto más alto y si estás en alguna urbe trata de encontrar un parque sin edificios y alejado para poder disfrutar de esta maravilla.

Además, otro apunte interesante a tener en cuenta es que lo importante es que te sientas cómodo o cómoda. Una vez que hayas elegido el lugar para contemplar la Delta Acuáridas es momento de que te relajes y disfrutes de este espectáculo nocturno. Para ello, solo tendrás que optar por una postura agradable, que te permita tener un amplio campo de visión y dejar que poco a poco tu pupila se vaya acostumbrado al ambiente oscuro. Eso sí recuerda mirar siempre en el lado opuesto a la posición que tiene la Luna y después, permanece atento o atenta para que no se te pase ninguna estrella fugaz.

Las próximas lluvias de estrellas de este verano 2022

La lluvia de estrellas de julio de 2022 por excelencia es la de las Delta Acuáridas. Un fenómeno natural que podrás disfrutar desde la medianoche y hasta que el sol se ponga en el horizonte. Sin embargo, a las Delta Acuáridas le siguen las famosas Perseidas, también conocidas como las Lágrimas de San Lorenzo, que alcanzan su punto máximo el 13 de agosto. Otra cita que añadir más a la lista de planes de verano si te gustaría repetir experiencia.

Y así es como llegamos a octubre, donde todavía se pueden disfrutar de los últimos coletazos del verano. Justo ahí tendrán lugar las Dracónidas, consideradas las lluvias de estrellas de menor duración de todo el año, ya que solo pueden disfrutarse durante 4 días.