Confirmado: El Batman de Ben Affleck vuelve a DC

Después del estreno de The Batman, y la aceptación general del fandom por el murciélago encarnado por Robert Pattinson, parecía que cualquier oportunidad de volver a ver a Ben Affleck llevando la máscara era imposible. Había ya cameos grabados, aunque estaba claro que el recorrido de su Bruce Wayne acabaría con The Flash. O no.

El Universo Extendido de DC sigue desarrollando proyectos que, si bien intentan estar interconectados, cada vez van más orientados a un futuro cinematográfico aún por resolver. Prueba de ello son la secuela de ¡Shazam! o la próxima Black Adam, que presentará a toda una nueva legión de héroes. Pero entre ellas, también hay cabida para algunos títulos protagonizados por miembros de la Liga de la Justicia, como Aquaman.

La secuela del héroe submarino de DC se estrenará -si todo va según lo previsto- el año que viene, y aunque aún quedan asuntos por resolver como qué pasará finalmente en el metraje con Amber Heard, Jason Momoa ha desvelado una aparición que hará mucha ilusión a los incondicionales de esta saga:

Con esta foto, Momoa confirma que Affleck volverá a ser el multimillonario más famoso de Gotham City, y con permiso de Iron Man, también de los cómics. El actor dijo en 2019 que no volvería a interpretar al personaje, pero ya van varias excepciones con respecto a volver a enfundarse en el traje negro.

"Bruce y Arthur reunidos. Te quiero y te echo de menos, Ben. Los tours de Warner Bros exploraron bien esos platós. Nos han pillado en el set. Se vienen cosas grandes para Aquaman. Todo mi aloha", publicaba el también actor de Juego de Tronos en Instagram. Y, al referirse a ambos con los nombres de sus personajes, deja claro que habrá como mínimo un pequeño cameo del justiciero.

Se saben muy pocos detalles de la película, aunque esta noticia ha elevado las expectativas y ganas de los fans por verla. Se espera que las aventuras de Aquaman vuelvan a poner en valor al grupo original de La Liga de la Justicia, sobre todo después del confuso ritmo de películas que llevan desde el estreno de su fallida aventura coral. Aun así, el héroe interpretado por Momoa volverá en The Flash.

Aquaman: The Lost Kingdom se estrenará el 17 de marzo de 2023 en cines.