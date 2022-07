Wade estrena su versión del clásico electrónico ‘Pan Jabi’

Wade nos ha vuelto a sorprender. Lo lleva haciendo durante el último año en el que la versión de su clásico de la electrónica de Panjabi MC ha ido sonando por aquí y por allá. Es una canción que el público le pide y merecía tener una versión como está mandado y con su propio videoclip.

Una propuesta audiovisual en la que parece que se dan las dos realidades vividas por este dj andaluz a lo largo de su vida: la del trabajo duro y el anonimato y la del triunfo musical. Todo ello teniendo, como no podía ser de otra forma, la música como banda sonora.

"La canción surgió antes de mi fiesta Criterio en Fabrik Madrid el pasado mes de Enero, donde hice un edit con este tema original de los 2000 para sorprender al público. Su respuesta fue brutal, lo cual me hizo ver que este tema tenía potencial para poder lanzarlo en un futuro" explica a LOS40 con motivo del estreno de esta nueva canción.

La respuesta está siendo unánime. Lo fue cuando la pinchaba en directo como él mismo ha explicado y lo está siendo en este caluroso último viernes del mes de julio en casi toda España. Y es que esos toques hindúes también transmiten la sensación del calor húmedo de la India que están en los orígenes del dj original. Ritmos panyabíes puros o fusionados con la electrónica cuyo resultado tiene la aprobación del genio original.

"Panjabi MC ya lo había oído antes de que mi equipo contactara con él, ya que un vídeo donde salgo tocando el tema se viralizó en Tiktok e Instagram. A él le gustó y decidimos lanzarlo este verano a través de mi sello Criterio Music. Me gusta descubrir música de todos los estilos, no me cierro a nada si me parece bueno lo que estoy escuchando. Puedo llegar a pinchar desde minimal a tech house y acabar mi sesión con techno o incluso hard techno. Lo importante es que me guste, y que crea que al público puede gustarle también. Digamos que me gusta innovar y sorprender" explica el DJ sevillano.

Pan Jabi va a convertirse en una de las canciones que más suene en las pistas de baile de este verano y en las fiestas al aire libre. No tenemos ninguna duda. Habrá que esperar para comprobar si Wade lo presenta también en el Medusa, una de sus próximas citas tras haber triunfado este año en escenarios como el de A Summer Story 2022.

Wade no solo es un dj de renombre sino que ha conseguido desperar en la juventud española de entre 18 y 30 años un fanatismo único en este sector. Seguidores siempre fieles allí donde actúa y con una gran actividad en redes sociales. Llenos absolutos en escenarios de todos los festivales donde actúa y el mayor número de sold out en clubs de la historia en España desde el año 2019: "Me encanta cuando en mis shows, sobre todo en España, corean “Wade Wade” cuando pongo canciones que gustan mucho al público. Eso significa que lo estoy haciendo bien y que están disfrutando con mi música, y siento que no hay nada más satisfactorio. Me da muchísima seguridad y motivación la hora de pinchar".

Por cierto, ¿a nadie más le apetece cenar en un hindú ahora mismo?