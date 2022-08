Villano Antillano le dedica unas emotivas palabras a Bad Bunny: “gracias por mantenerte en el lado correcto”

Villano Antillano está en constante ascenso y es que desde que se unió a Bizarrap en la Sesión 51, la rapera puertorriqueña ha hecho historia. Es la primera mujer trans en entrar dentro del Top 50 Global de Spotify. Un hito dentro de la industria musical con el que se permite avanzar no solo en este ámbito, sino también a nivel social, comenzando a dar un espacio de mayor relevancia a personas que pertenecen a minorías y que merecen la misma atención, sin discriminación.

Bad Bunny se ha mostrado muy fan de las sesiones de Bizarrap y en concreto de esta con Villano Antillano. El puertorriqueño arrancó, el 28 de julio, la gira de Un Verano Sin Ti en San Juan (Puerto Rico) y no dudó en invitar a la rapera como parte de su lista de artistas especiales del concierto. Delante de 18.500 personas y de los telespectadores que pudieron seguir el show por Telemundo, la Sesión 51.

Villano Antillano aparece de sorpresa esta noche en el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico. pic.twitter.com/26UMceorZZ — Bad Bunny Info (@badbunnyinfope) July 29, 2022

Villano Antillano no paró de disfrutar ni un segundo encima del escenario y, después del concierto, aprovechó para dedicar unas emotivas palabras, en su cuenta de Instagram, a Bad Bunny por haberla invitado. “Subí a ese escenario sabiendo que, en cada plaza pública, en cada barra, en cada sala de cada casa y en cada punto de transmisión existente había personas viendome que nunca antes habían tenido una representación digna de esta magnitud o se habían visto plasmades en una celebración cultural de esta proporción…”, escribió.

Personas del movimiento LGTBIQ+ se pudieron ver representadas encima del escenario y delante de miles de personas, sumando a las que había desde casa. Como dijo la rapera: “este logro es colectivo y de todes”.

“No hace falta puntualizar el impacto de que el artista número 1 en el mundo le diera espacio a la primera artista transgénero del movimiento en uno de los eventos más históricos de su carrera hasta el momento”, continuó. Y es que razón no le falta. Lo que supone este hecho es de un calibre superior y muy necesario. “Decir que es cabronamente inspirador no me parece suficiente y verme parada a su lado en cada foto me transmite un poder que nunca antes había visto”.

“@badbunnypr ha roto todos los records, y se ha ganado todos los corazones; el amor y el respeto que le tiene su país es genuino y merecido… gracias por mantenerte en el lado correcto de la historia y por de alguna manera visibilizar la urgencia de un cambio, por ver más allá que tantos y comunicar un mensaje de amor importantísimo”, siguió explicando.

El mensaje inspirador y emocionante de Villano Antillano continuó con la constante reivindicación que hace como referente del colectivo LGTBIQ+: “abrazo y beso a cada ponka, a cada lesbiana, a cada maricón, a cada nena trans, a cada nene trans, a cada persona no-binarie y a cada ser humano oprimido que me ve y siente que puede seguir luchando; tus sueños son posibles, tu identidad es válida, tienes un lugar en el mundo y existe gente que quiere conocerte y amarte y escuchar lo que tienes que decir, tú importas y eres perfectx…”.

La rapera puertorriqueña finalizó este discurso en su cuenta de Instagram con una frase: “la generación del yo no me dejo dice que no importa quién seas, si la tienes la TIENES”. Una inspiración para millones de personas en todo el mundo que se merece tener su hueco en la industria musical y que es la primera de muchas que vienen por el camino.