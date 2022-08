María Amores explica que Ion Aramendi, tras ‘Supervivientes’ se encarga de la lactancia de su recién nacida

Ion Aramendi ha estado muy presente en televisión estos últimos meses gracias a Supervivientes donde se estrenaba en el programa de los domingos. Y parece que ha aprobado con buena nota. Claro que ahora toca darse un descanso y será solo profesional, porque en lo personal tiene tarea.

El pasado viernes nació Marieta, su tercera hija y primera niña tras Ion y Lucas. La periodista se convertía de nuevo en madre a sus 44 años mediante un parto que no estuvo exento de complicaciones.

“MARIETA & MAMÁ juntas por fin después de que nos separaran abruptamente hace 30 horas. Han sido unos días en los que las he pasado putas, no os voy a engañar. Parto inducido durante 24 horas, Marieta intentaba salir hasta que se dieron cuenta de que era muy grande y aquello no pintaba bien. Se intenta parto instrumental pero tampoco. Finalmente se decide cesárea y la cosa se complica mucho, pero mucho…”, aseguraba la madre.

Un parto complicado

“Ahora ya da igual, después de dos días en reanimación sin comer (😵‍💫), ni beber, con mil vías, transfusiones, oxígeno, un globo en el útero, medias compresoras y enmorfinada viva, estamos juntas, ella sana como una manzana con sus más de 4 kilos y yo in love total. Desde el hospital os mandamos un consejo #generouser: si eres un chihuahua enano no te cruces con un gran mastín vasco o tendrás cachorros por encima de tus posibilidades corporales! Muchísimas gracias por todo el interés y el amor que hemos recibido ❤️”, terminaba compartiendo.

Las dos están bien y el papá completamente implicado. De hecho, la madre hacía una confesión en las últimas horas. “🍼Lactancia Paterna 🍼En la vida las circunstancias mandan y esta vez las cosas han ido de tal manera que su padre ha tenido que encargarse 100% de esta niña desde su primer segundo de vida. Y ha sido ejemplar. No lo digo yo, es un hecho. Noto un vínculo especial entre ellos y, lejos de ponerme celosa, me hace sentir muy afortunada y agradecida a la vida por cruzarme con este señor”, admitía.

Y ha ido tan bien la lactancia paterna que ha tomado una decisión: “Total, que abandono la idea de lactancia materna, no estoy aún demasiado bien y es una opción respetable y válida para el desarrollo del bebé. Además, no soy yo quién para inmiscuirme en la relación de Marieta y su aita. @ionaramendiurrestarazu se basta y se sobra, es un padre Cum Laude. 💘”.

Esto sí que es una relación en igualdad de condiciones. Ahora le toca tomarse un respiro a la mami para poder recuperarse bien.