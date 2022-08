Alba Carrillo, harta de las pullas de Miquel del Valls le reprende en ‘Ya es mediodía’: ¡Tú qué dices!

Miquel del Valls ha debutado en Ya es mediodía como presentador este pasado lunes 1 de agosto y tan solo un día después ha protagonizado un tenso rifirrafe con Alba Carillo en plató. Y a diferencia de como ha sucedido en otras ocasiones, esta vez el que parece que ha sobrepaso el límite ha sido el propio presentador, que ha tenido un desplante con la colaboradora y esta, sin pensárselo dos veces, le ha plantado cara en plena retransmisión.

El motivo de la pela no era otro que unos dulces. Alba Carrillo acudía a su programa como cada día dispuesta a comentarlo todo, pero la modelo estaba de celebración ya que era su cumpleaños. Por eso, aprovechó su cita en Ya es mediodía para sorprender a sus compañeros con un picoteo temático de Alicia en el país de las maravillas. Un gesto que la mayoría entenderían como generoso y bonito, a diferencia del nuevo presentador del espacio, Miquel Valls que lo tachó de cutre. Un comentario que ofendió a la modelo y que no dudó en recriminárselo al periodista.

No basta con eso, el nuevo presentador arremetía con un tono irónico a Alba Carrillo. “¿Cuánto crees que puede valer un plato dedicado de Alba Carrillo?”, espetó Miquel Valls. La modelo se quedó en silencio y atónita a lo que estaba escuchando, no pudo contenerse y le respondió intentando quitar hierro a la situación. “¡No, no, no! Eso me pasa por ser generosa. El año que viene no traigo nada”, expresaba la tertuliana.

Un mensaje al que segundos después acompañó de otras palabras que le dejaban completamente fuera de juego a Miquel Valls. “¡Tú qué dices! Si eres nuevo y ya vienes aquí con esas ínfulas... Te cortamos rápido, eh; te cortamos rápido”, le reprendió con un semblante serio. Aunque ella no dudó en justificarse: “Es que otros años he traído helados, pero luego se me deshacen”.

Las redes sociales valoran el debut de Miquel Valls

Tras la marcha de Sonsoles Onega a la competencia y con Joaquín Prat de vacaciones, Miquel Valls y María Verdoy eran los encargados de recoger el testigo. Y pese a que llevan pocos días conduciendo el espacio desde un plató, las redes sociales ya se han pronunciado al respecto. El veredicto es claro: ambos periodistas obtienen el aprobado.

Pese a su tengo encuentro con Alba Carrillo parece que Miquel de Valls es muy querido por el público que, sin dudarlo, han querido mostrarle su más sincera enhorabuena por su debut. Ahora queda resolver la incógnita de si Miquel Valls conseguirá solventar sus desavenencias con Alba Carrillo o si presenciaremos nuevos desencuentros en los siguientes programas, al menos hasta que Joaquín Prat regrese y retome el programa como presentador oficial.