Jennifer Garner explica por qué ha dejado de ponerse botox

Ser mujer y llegar a los 50 en la sociedad actual no es fácil y bien lo saben muchas actrices o celebs que mucho antes comienzan con sus retoques estéticos para eludir muchas críticas que recibiría su aspecto físico de no hacerlo.

Pero, cada vez son más las que rehúyen de esas imposiciones y apuestan por algo más real y una de ellas es Jennifer Garner. En una entrevista con Harper’s Bazaar ha hablado de cómo entiende ella la belleza.

Tiene 50 años y reconoce que se ha puesto botox, pero ahora prescinde de todo eso y le bastan unos cuidados naturales tanto de piel como de pelo y reconoce que vivimos obsesionados con la apariencia exterior.

“Mi consejo es, vete al espejo menos y sé cautelosa cuando te vayas a inyectar cualquier cosa en la cara. Sé muy, muy, increíblemente juiciosa, y espera tanto como sea posible antes de añadir algo. No por tener 37 necesitas inyectarte la cara. No necesitas usar tanto maquillaje o tener un constante peinado de peluquería”, expresaba.

Como a muchas otras famosas, le preguntan contantemente su secreto para conservarse tan bien y ella lo tiene claro. “Mi consejo de belleza siempre es el mismo, ve menos al espejo, obsesiónate menos, y mira el resto del mundo para ver en qué podrías estar ocupando tu tiempo en vez de eso. Todos vemos nuestras caras más de lo que se solía hacerlo la gente antes, y no nos hace ningún bien. Te obsesionas por los cambios o por cómo puedes arreglar algo en tu cara”, explicaba.

Eludiendo los retoques

Aunque hace un tiempo ha recurrido a algún tipo de retoque, ahora prefiere algo más natural. “Mi filosofía del cabello es la misma con la que tomo el maquillaje, que es que si te cuidas la piel y el cabello, te puedes sentir bien sin necesidad de agregar algo muy drástico. Mientras más crezco, probablemente necesito más máscara de pestañas o retocar mi raíz, pero no lo tengo que hacer, porque sé que mi piel y mi cabello están más fuertes que nunca”, admite.

"Hay que tener mucho cuidado al someterse a procedimientos estéticos que pueden ser dolorosos como son las cirugías plásticas del cuerpo o faciales ya que este tipo de actividad implica ir en contra de la naturaleza del propio cuerpo", intenta hacer ver.

“Me he puesto bótox unas cuantas veces y no me gusta. No quiero una cara congelada", confiesa, algo muy habitual en su sector donde muchas pierden los gestos de expresión del rostro.