Kiko Jiménez mete a Paloma Barrientos en el culebrón de Ortega Cano y Ana María Aldón

Aparte del culebrón de Anabel Pantoja, este verano hay otra telenovela en marcha, la de José Ortega Cano y Ana María Aldón. Su presunta ruptura trae de cabeza a los programas del corazón que siguen paso a paso la situación con enfados, exclusivas, hijas implicadas y demás.

De hecho, hemos visto al torero muy enfadado los últimos días pidiendo a los paparazzi que le dejaran en paz. Y es que no están siendo momentos fáciles para él que suele rehuir todo conflicto.

Pero esta vez no ha sido posible y está en el ojo del huracán. La cosa, lejos de enfriarse, no hace más que incendiarse cada vez más y Kiko Jiménez, el ex de Gloria Camila, no ha hecho más que echar leña al fuego.

El colaborador de Sálvame ha asegurado que Ortega Cano se está desahogando con una mujer en estos tiempos tan duros y, aunque no ha dado el nombre, sí ha dado pistas suficientes para poder imaginarse de quién puede estar hablando.

Nuevo personaje

“Hay una persona que a día de hoy habla más con Ortega Cano que su propia mujer”, aseguraba Kiko, “se desahoga, le cuenta sus penas, sus alegrías, si las hay… quedan, comparten tiempo libre, es una persona que le hace pasar el rato más ameno”.

Le ha concedido a esta mujer una importancia que habrá que descubrir si realmente es tanta o no. “Si yo fuera Ana María me preocuparía, que mi marido hable más con esta persona que con mi marido”, expresaba. Estas han sido las pistas que ha dado:

“Es mujer, el rango de edad va entre los 40 y los 65 años, vamos a dejarlo ahí”.

“Sus iniciales son P.B.”.

“Es de Madrid, yo la conozco, se conocen de hace mucho tiempo”.

“Es una profesión publica y se conocen de hace muchos años".

En redes sociales no han tardado en dar un nombre, el de Paloma Barrientos. Y muchos se han lanzado a asegurar que hay algo más que una amistad entre ellos. De momento, ya ha sido TT. Está claro que tenemos nuevo capítulo en esta historia.

Veremos lo que dice hoy la periodista en su programa.