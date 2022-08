Primeras palabras de Miguel Bosé ante la nueva relación de Nacho Palau

Después del debate final de Supervivientes, marcado por la ausencia de Nacho Palau, todos los concursantes regresaron a sus casas con sus familiares. Lucía Dominguín ha acudido al plató de Sálvame Deluxe y entre otras cosas, ha hablado sobre la participación del escultor en reality show de Telecinco. Entre sus declaraciones, la hija de Lucía Bosé ha confesado cuál ha sido la reacción de su hermano al descubrir que Nacho Palau estaba rehaciendo su vida con otra persona desde hace más de un año.

El ex concursante confesó en Honduras delante de todos los telespectadores y telespectadoras que llevaba un tiempo conociendo a alguien y que estaba de nuevo enamorado. Pero Nacho Palau no dio puntada sin hilo, ya que llegó a afirmar que Miguel Bosé llegaría a sentir celos al descubrir esta noticia. Pero Lucía Dominguín, su hermana, lo ha desmentido abiertamente. “Miguel no tiene celos. No es un tío celoso”, ha explicado. También ha reconocido que el cantante no ha seguido muy de cerca el concurso del que era su pareja, pero sí ha hablado de Nacho Palau a su vuelta de la isla, de ahí la felicitación por su esfuerzo y valentía.

“Todo lo que he visto, lo he visto muy bien (…) Todo muy bien hecho. Ahora es el momento de Nacho. Yo no sé si Miguel ha llegado a ver a Nacho, pero yo sí he creído en él desde el principio. No tenía ninguna duda de que lo iba a hacer bien”, ha comentado la invitada. Minutos más tarde, la hermana de Miguel Bosé ha opinado sobre la separación del cantante y el escultor.

“Se ha demonizado a mi hermano Miguel cuando Nacho tampoco ha hecho las cosas bien. Han contado mentiras. Miguel es fantástico, cariñoso, agradable... En su casa se está de fábula. No es un gruñón lo que pasa que es perfeccionista. Le gustan las cosas perfectas o al menos, bien hechas. Fui hace poco a verlos (a su hermano y los niños) y estaban allí los cuatro e hice un risotto”, ha relatado un tanto dolida. Además, ha confesado que creía que Nacho había ido a verlos pero que ella en ese momento “no estaba allí”.

Lucía Dominguín se abre en canal

La madre de Palito no ha dudado en sacar las garras para defender a su hermano. No basta con eso, se ha deshecho en halagos y ha querido recalcar que sigue ayudando a mucha gente. La hija de Lucía Bosé cree que el cantante y el escultor no consiguieron llegar a un acuerdo y, por eso, recurrieron a los abogados.

Lucía Dominguín: "Miguel lo pasó fatal con la separación de Nacho Palau"#matriarcaboseypalau — Deluxe (@DeluxeSabado) August 5, 2022

“Con Miguel nunca he hablado abiertamente del tema de los niños y yo la verdad es que no tengo derecho ninguno a darle una opinión, por mi carácter. Miguel lo pasó fatal, lo que pasa es que cada uno lo pasa a su manera. Yo no puedo estar en las tragedias de todo el mundo, las tienen que vivir ellos. Yo lo único que puedo hacer es estar ahí si me necesitan”, ha asegurado dando por zanjado el tema.