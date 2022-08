Cesar AC y Poeta Callejero: “España va a reventar con el género urbano porque ya hay mentalidad de unión”

Cesar AC es uno de los artistas urbanos revelación del momento. El cantante madrileño tiene algunos temazos a sus espaldas como Pide Perreo, Mi bebé o Ringtone. Además, este verano ha lanzado la canción Lo Mío junto al artista dominicano Poeta Callejero.

El sonido de los dos artistas se une en este mambo donde las trompetas están muy presentes. Una locura sonora perfecta para escuchar este verano. Compuesta por Cesar, Poeta Callejero y Armyh y producido por David Marley en España, la canción engancha desde la primera escucha.

Hablamos con Cesar AC y Poeta Callejero sobre la industria musical, sus próximos planes y el buen rollo que existe entre los artistas. Además, le preguntamos a Cesar sobre la gira de LOS40 Summer Live, ya que este mes de agosto nos acompaña en algunas fechas.

Pregunta (P): ¿Cómo surgió Lo Mío? ¿Os conocíais de antes?

Cesar: Pues Lo Mío es una referencia que tenía guardada desde hace cinco años. Hablando con Guadalupe, que es la pareja de Poeta, me dijo que quería sacar música. Yo sabía que era el tema que le quedaba perfecto a Poe porque era como un merengue con toques dominicanos. De una dijo que sí.

Poeta Urbano: Yo ya había escuchado algunas de sus canciones. Me la presentó mi novia Guadalupe, que es parte de mi equipo de trabajo, y me encantó. Tuvimos mucha vibra en el estudio.

P: ¿La canción la tenías preparada desde hace cinco años?

Cesar: Sí, surgió un día que estaba en casa. Estaba cansado del reguetón y me apetecía hacer un merengue. En casa he escuchado siempre de todo: desde flamenco a merengue. Me hice la demo en ese momento. Cuando estaba con Guadalupe se me encendió la bombilla.

P: Además, estamos en una época donde está tirando fuerte estas uniones. Solo hay que escuchar Despechá de Rosalía para verlo.

César: Exacto. Hubo una época en la que petaba todo lo electrolatino y estas combinaciones. Luego dejaron de escucharlas. Ahora vuelven a funcionar. Viene el merengue ahora.

P: En la canción, cuando habláis de “lo mío”, ¿a qué os referís?

Poeta Callejero: Cuando me mostró la canción a mí me gustó por lo alegre que era. Pero me gustó mucho porque atrae una vibra positiva. Agradecido por ello. Aquí, aunque no tengas, puedes decir que tienes de todo. Me siento bien por darle esperanzas a aquellas personas que no tienen. Y presumir un poquito. Quiero motivar a los demás a que lo consigan. Sobre todo, como digo en el primer verso, “poniendo a Dios en alto”. No importa lo que pase, tengo lo mío y a Dios. El hombre no es nada. Puedo presumir de tener a Dios en mi corazón.

Cesar: Estamos en una época en la que todo el mundo habla más de la cuenta. Hay muchas envidias. Yo quería reflejar que, aunque tengas poco, es lo tuyo. Te lo has trabajado. Yo me imagino mucho a la gente en las discotecas cantando “Yo tengo lo mío”.

P: Poeta estuviste en España en el estudio. ¿Pudiste colaborar con algún otro artista español?

Poeta Callejero: Cesar era la prioridad, honestamente. Me la pasé muy bien. Estoy agradecido. Allí en el estudio conocí a El Alquimista, que también produce. Hice una bachata y una canción que se llama Candela. También pude terminar mi CD. Coincidí con un productor dominicano que me ayudó a hacer tres temas que se llaman Gloria, Amén y Prim. Es un featuring con mi pareja.

P: Estamos en un momento en el que la unión de República Dominicana y España está muy presente. ¿Qué tiene esta sinergia tan positiva musicalmente entre los dos países?

Cesar: Yo diría que el género urbano en toda la zona del Caribe es la madre de todo. En España se ha visto que han venido pegando muy fuerte. Nos estamos desarrollando artistas nuevos que queremos entrar dentro del género. República Dominicana es un país muy rico en cultura musical. Creo que es el momento de que nos unamos e intercambiemos público.

Poeta Callejero: La unión hace la fuerza.

P: Nos encontramos en una época donde priman las colaboraciones, ¿se han dejado atrás los hits individuales?

Poeta Callejero: El público está pidiendo muchas colaboraciones. Muchas canciones entre varios artistas se pegaron. El género del trap trajo colaboraciones nuevas en Puerto Rico. Todos los géneros nos hemos influenciado de ello. Hay más felicidad en dar que recibir. Cada vez que colaboro me siento bendecido y privilegiado. Yo soñaba con esto y al final llega.

P: Hablas de colaboraciones, pero en tu último LP, Amor, no hay.

Poeta Callejero: (Ríe) Eso fue una colaboración especial por motivo de San Valentín. Tenía canciones guardadas y las saqué. Ahora saldrán colaboraciones.

P: Cesar, hace un año te hicimos el test de las 40 cosas. Nos contaste que uno de tus artistas favoritos era Juan Magán, ¿has podido conocerle?

Cesar: Era mi artista de referencia de pequeñito. Lo conocí hace varios años y una de mis metas es tener una colaboración con él. Sé que con trabajo llegará.

P: También nos comentaste que, si no fueses artista, serías AR, ¿qué artistas que empiezan nos recomendarías?

Cesar: Hay muchos artistas nuevos que están saliendo con talento. Pero, sin duda, de mi círculo más cercano te diría un artista que se llama Pula. Es de Cádiz, de San Fernando. Está Blessd también. Hay muchísima gente que está saliendo nueva. Viene una época llena de colaboraciones entre artistas emergentes. Van a romper todo. España va a reventar con el género urbano porque ya hay mentalidad de unión.

P: Solo hay que ver lo que ha pasado en Argentina donde han salido varias estrellas. ¿Podría pasar eso en España o llegamos tarde?

Cesar: Yo te cuento cómo lo veo desde aquí. Creo que no estamos en ese punto, pero queda muy poco para conseguirlo. No sé cómo se ve desde fuera, pero creo que va a explotar. Creo que España se va a convertir en una plaza como lo fue Medellín o República Dominicana.

P: Y puestos a imaginar, ¿con quién os gustaría colaborar?

Poeta Callejero: Con José Luis Guerra, Calle 12, Shakira... volver a colaborar con Bad Bunny. Cuando lo hice no era la super estrella que es ahora y estaba empezando. Como Cesar. Así que Cesar, por favor, no te olvides de mí cuando estés en lo más alto.

Cesar: Desde pequeño veía a Poeta y estaba en lo alto. Para mí es un sueño. Yo estoy empezando y si ellos nos dan la mano, agradecido de por vida. Aunque en esta industria se suele ver mucho interés, en caso de Poe ha sido tal cual.

P: Poeta, ¿le darías algún consejo desde la experiencia a Cesar?

Poeta Callejero: Que siga así. Que no baje, que siga subiendo. Que vaya mejorando.

P: Cesar, estuviste en La Velada del Año, ¿te animarías a subirte al ring?

Cesar: Nunca digo que no, pero es verdad que las peleas no me gustan. Me pondría tan nervioso antes de salir que me iría. Pero todo son proyectos nuevos y que sumen (ríe).

P: Cesar, hace poco vi un tuit en el que comentabas dos titulares de un periódico hechos por el mismo periodista. En el primero criticaba la elección de Chanel para ir a Eurovisión; en el segundo, halagaba el show de la artista en el certamen. Comentaste “España siempre igual”. ¿Hay muchas críticas a los artistas que empiezan en nuestro país?

Cesar: No creo que es la industria, sino el público. Yo hice la portada justo de SloMo, de ese single. Lo vi claro con Chanel. Es una artista de los pies a la cabeza que está preparada para cantar y bailar. Al principio se le criticó muchísimo. Cuando queda en la tercera posición en Eurovisión se dice que es magnífica. No sé si solo pasa en España, pero por qué somos tan hipócritas de criticar lo nuestro. Creo que hay egos y envidia. Estamos en una época en la que todo el mundo piensa que lo va a hacer mejor. Hay mucho trabajo detrás. Hay que dejar de ser tan críticos con todo.

