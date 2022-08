Bizarrap enseña cómo se grabó su ‘Music Sessions #52’ con Quevedo

Bizarrap y Quevedo están subidos en una nube. Este verano, ambos están actuando en diferentes festivales de nuestro país y están flipando con la manera en que sus seguidores han enloquecido con la Bzrp Music Sessions #52. Se han aprendido la canción al dedillo y no se les escapa ni una sola respiración entre verso y verso.

Para celebrar que durante tres semanas consecutivas el tema ha estado posicionado en el #1 mundial de Spotify, el productor argentino ha querido compartir un vídeo sobre el proceso de composición y grabación del bautizado "Quéeeedate" en el estudio.

En las imágenes vemos al canario recitar algunas frases que no entraron en la versión final de la canción. "Perreando todas las de Tego y todas las de Don / Se me hacía de rogar como Paulo y su sesión" fueron algunos versos que el canario estuvo bajarando en un primer momento. También escuchamos la referencia a Biza que, junto a otras como la de Villano Antillano ("Dale, Biza, explótame la pista") tanto lo está petando.

La parte más mágica y espectacular del clip viene protagonizada por una transición del estudio a los festivales. La voz de Quevedo fundiéndose con los coros de la gente es una auténtica pasada y pone los pelos de punta a cualquiera.

"Muchas gracias gente por este inmenso apoyo que le están dando a la canción", agradecía Bizarrap en redes sociales. Y mandaba un aviso: "VAMOS POR MÁS".

Propuestas, improvisaciones, debates, dudas, intento y error, intento y acierto... Todo ello forma parte de la creación de una canción. Al final lo que cuenta es dar con la tecla exacta. Y Bizarrap lo hace sesión tras sesión.

Quevedo está en "ALBUMMODE"

El artista canario no para de trabajar en su próximo proyecto. Ya hemos conocido Sin Señal y, aprovechando el tirón que está teniendo, ha mostrado a sus fans una nueva canción.

Desde una furgoneta en ruta con sus amigos, Quevedo se ha grabado cantando un tema que dice así: "Rápido llega y rápido te vas. Entras por alante pero sales por atrás, sí. Mami, no quiero que quede en un casi".

Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación

Tu cuerpo con el mío me combinan de una manera

Que vernos apagar las luces, cámara y acción

Y todo sin meter el corazón

Garabatto, Ovy on the Drums o Aitor Jimenez han comentado en esta publicación. "Otro level", Otra pa que me cortes el dedo" , "🔥🔥🔥🔥🔥" son algunos mensajes y reacciones que ha recibido el que apunta a ser el próximo gran hit de Quevedo.