Luis Fonsi y Antonio Orozco, una amistad con planes para este verano: “Es puro corazón, puro amor, un poeta”

Luis Fonsi ya está en España para disfrutar de su gira veraniega. Y se ha venido con toda la familia para pasar estos meses de calor en el que es el país de origen de su mujer. Ya nos lo confirmó él mismo, pasarán casi dos meses por aquí y eso le permitirá hacer planes con muchos de sus amigos artistas que tiene por aquí.

Uno de los que ha pasado a formar parte de su círculo más cercano es Antonio Orozco con el que le hemos visto compartir bonitos momentos televisivos. También acaban de lanzar un tema juntos. Orozco y Fonsi han grabado una nueva versión de Mi héroe.

De todo eso hemos querido hablar con el portorriqueño que, además, también comparte con Orozco su faceta de padre de un niño y una niña.

Tú eres muy de navegar, ¿ya has quedado con alguien por aquí para un día en el mar?

Sí, ya quedé con mi amigo Antonio Orozco que me va a sacar en su barco, se supone que en estos días y también con varios amigos a guitarrear un poco. Pocos los días libres que me quedan en esta gira, pero créeme que lo voy a pasar increíble.

No estaría mal verte con Orozco. “La belleza, el amor y la humanidad convergen en ti Luis. Si hay que morir me muero contigo. … Te quiero …”. Palabras suyas… ¿qué pensaste ante esta declaración de amor?

Jajaja… Antonio es eso, es puro corazón, es puro amor, es un poeta, es un colega que quiero y respeto mucho y que he tenido la oportunidad de compartir canciones con él por muchos años. Esta es la segunda vez que formalmente grabamos juntos. Hace unos diez años grabamos Ya lo sabes y ahora tengo la oportunidad de grabar nuevamente una de sus canciones que ha es un himno y unirme a esa magia que es Mi héroe y es una bendición. Cantar con él y cantar sus letras siempre es un regalo.

Entre las muchas cosas que compartís, además de la música, está el hecho de que ambos sois padres de una niña y un niño, ¿cómo son vuestras conversaciones de padre?

Siempre estamos compartiendo fotos y anécdotas y video llamadas. A la niña no la conozco en persona, solo la he visto en voces. Pero a su hijo Jan le he visto crecer y lo considero mi amigo, hablo con él a cada rato y ha compartido muchas ocasiones con mi familia. De eso se trata, disfrutar de lo que nos inspira y que tenemos en común y usar todo ese cariño y ese amor para lo que hacemos, que es música.

De hecho, Jan ha demostrado su talento musical, habrá que ver quién se lo lleva antes de gira, si Antonio o tú.

Me lo llevo yo, ese niño va a hacer cosas grandes en la vida.

¿En quién piensas cuando cantas Mi héroe?

Pienso en mis padres que siempre nos pusieron a nosotros, a mis hermanos y a mí, primero en todo. Su sacrificio y todo lo que hicieron siempre fue con nosotros en mente. No estaría aquí si no fuera por ese amor y ese esfuerzo.