Britney Spears estalla ante un nuevo drama familiar: su ex asegura que sus hijos no quieren verla

Britney Spears parece abonada al drama familiar. La cantante estuvo sometida a una trágica tutela por parte de su familia que terminó en un litigio en el que quedó en evidencia que a nivel personal, económico y financiero, había tenido que sufrir lo insufrible. Pero tras recuperar su libertad y el control sobre sí misma, una nueva noticia le ha provocado un tremendo dolor. Según su ex, Kevin Federline, sus hijos no quieren verla.

Ante estas palabras que se ha encargado de airear en la prensa del corazón, la Princesa del Pop ha estallado y ha explicado que está pasando por un momento muy difícil sin sus hijos: "Estoy muy dolida con esta decisión tan hiriente. Les he dado todo. les dio todo. Me entristece saber que mi exmarido ha decidido hablar sobre la relación entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, criar hijos adolescentes nunca es fácil para nadie. Me preocupa que la razón se base en mi Instagram".

Hay que recordar que hasta ahora tanto Spears como Federline habían compartido la tutela de los niños sin que se desvelara el tiempo efectivo que pasaban con cada uno de sus progenitores. Preston, de 16 años, y Jayden, de 15, ya no son unos niños, precisamente, y en esta etapa de la adolescencia parecen querer separarse de la fama de su madre y lo que eso conlleva.

Al menos eso es lo que ha explicado el ex marido de Britney a los medios de comunicación: "Trato de explicarles: 'Mirad, tal vez esa es solo otra forma en que ella trata de expresarse'. Pero eso no quita el hecho de lo que les hace. Es difícil". La intérprete siempre se ha mostrado libre en sus publicaciones en las redes sociales desde que recuperó el control.

El primer paso parece que se dió antes de la última ceremonia de boda de la Princesa del Pop a la que no asistieron. A pesar de que ni sus dos hijos ni su ex estuvieron presentes, si quisieron manifestar su alegría a través de un comunicado hecho público por sus abogados: "Aunque los chicos no acudieron, Kevin y los niños están muy felices por Britney y le desean a ella y a Sam todo lo mejor en el futuro. Ellos están muy emocionados porque esto suponga un desarrollo muy positivo para su vida tras el fin de su tutela".

A esa boda no acudió ni la madre ni el padre de Britney Spears y tampoco su hermana pequeña Jamie Lynn, con quien no mantiene ninguna relación después de todo lo sucedido en los últimos 10 años. Quien sí estuvo, en representación de la familia fue su hermano mayor, Bryan Spears, quien junto a su marido Sam Asghari son los pilares en los que se está apoyando la cantante para atravesar este difícil momento sin ver a sus hijos.