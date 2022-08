Lo que tienes que hacer con la crema solar y no haces

Tu crema solar debe acompañarte todo el año. Los dermatólogos te darán este consejo siempre para que no sufras las consecuencias de la exposición a los rayos del sol sin protección. Sin embargo, es solo en verano cuando la mayoría nos acordamos de ponernos crema solar porque viajamos a la playa, o pasamos muchas tardes en la piscina. Otros, más aventureros harán excursiones por la montaña, lo que no es excusa para no protegerse, porque el sol también puede pegar.

Este verano queremos que cuides tu piel y que, a pesar de estar más horas bajo el sol, puedas llegar a septiembre sin quemaduras, con la piel deshidratada o con líneas de expresión que antes no estaban.

Aplicar y reaplicar

La crema del sol hay que aplicarla y replicarla cada dos horas, aunque hayamos estado en la tumbona. La crema no es infinita ya que deja de funcionar a las dos horas. Pero si nos hemos dado un chapuzón, aunque no hayan transcurrido el tiempo indicado, es obligatorio embadurnarse de nuevo. Si vas a salir a hacer recados, también tienes que ponerte crema solar, ya que el sol siempre está dispuesto a incidir sobre tu piel.

Por esos, si vas a salir por la mañana y quizás, vuelvas al anochecer, tras pasar un día de compras, chiringuitos, conciertos o paseos, te recomendamos que metas en tu bolso o mochila un spray o stick para reaplicar cada dos horas. Si vas en coche o en avión también deberías ponerte crema ya que por la ventanilla te puede llegar el sol.

La cantidad importa

Casi todos pecamos de ponernos menos protección solar de la indicada o ¿no te pasa que un bote te dura lo mismo que las vacaciones? Si la respuesta es afirmativa, algo estás haciendo mal. La cantidad necesaria es de 2 miligramos por cada centímetro cuadrado de piel. Como no te vas a poner a pesarla, te aseguramos que para hacer frente a los rayos del sol esta cantidad es la equivalente a una cucharilla de café para la cara y cuello. Para el resto del cuerpo deberías usar unas 6 cucharillas.

Hay otro truco para saber qué cantidad debes aplicar en tu rostro y que no olvidarás: es tomar tu dedo índice y corazón como medida. Esa cantidad es la correcta para tu rostro. Después, si quieres maquillarte puedes hacerlo sin problema.

El protector solar caduca

Si te ha quedado medio bote del verano pasado puedes tirarlo. En caso de que lo uses corres peligro de quemarte ya que no está actuando bien. La estabilidad de los ingredientes suele acabar al año de abrir el envase. La farmaceútica Marta Masi explica que lo mejor es fijarse en el PAO." En realidad, va a depender del PAO (Period After Opening), es decir, depende del tiempo que haya transcurrido después de haber abierto el producto. El PAO de los solares suele ser de 12 meses, 9 meses o 6 meses y aparece siempre indicado en el envase".

Huye de los remedios caseros

Nunca mezcles crema solar con una bebida de cola, ni con mercromina ni aceites ni con nada. Los experimentos que se te ocurran no van a ser una buena idea nunca. No escatimes en crema solar que puedes comprar en farmacias o en supermercados a buenos precios.

Aunque uses factor de protección 50, que es el recomendado por dermatólogos, te vas a broncear. Será un proceso más lento, pero también más seguro.

Además, de la piel debes proteger tus ojos del sol, arena, cloro y sal.