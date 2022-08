Taylor Swift está trabajando en un nuevo álbum más experimental y romántico

El nombre de Taylor Swift ha estado estos días envuelto en polémica tras confirmarse como una de las personas que más contamina en el mundo con su jet privado. Se sabe gracias a que Yard ha realizado un informe con datos obtenidos de CelebJets, un portal que rastrea cada uno de los aviones particulares de los famosos más ricos. Este hecho ha levantado muchas críticas y el equipo de la cantante no ha dudado en afirmar que ella no es la única que utiliza dicho medio de transporte.

Más allá del consumo importante que realiza la artista de su avión privado, hay novedades musicales que podrían alegrar a sus fans. Según ha adelantado el medio británico The Sun, Taylor Swift se encontraría grabando nuevas canciones para un futuro, y no muy lejano, álbum después de dos años sin lanzar uno no regrabado.

Dicho medio se ha puesto en contacto con fuertes cercanas a la artista y ha confirmado que está en Nashville escribiendo y grabando. Tiene previsto lanzar un álbum más experimental y desde una visión de romance, muy alejada a lo que estábamos acostumbrados con sus canciones propias de un corazón roto. Esto se debe a que la vida amorosa de Taylor Swift está muy bien, gracias a su relación con Joe Alwyn.

El próximo álbum podría tener nuevos sonidos y una variedad de géneros. Además, Taylor Swift tiene muchas ganas de realizar colaboraciones con artistas con los que no ha trabajado anteriormente y también quiere hacerlo con cantantes y productores prometedores de la industria musical.

Sería el primer álbum totalmente nuevo que podríamos escuchar de Taylor Swift después de dos años. En 2020, nos sorprendió con dos discos absolutamente magníficos como eran Folklore y Evermore. En este tiempo, también nos ha deleitado con las regrabaciones de algunos de sus anteriores trabajos, como Fearless (Taylor’s Version) y Red (Taylor’s Version), aprovechando que ha conseguido ser la dueña de los derechos de sus propios temas.

Recientemente ha estrenado una nueva canción llamada Carolina, perteneciente a la banda sonora de la película La Chica Salvaje y, además, la hemos podido ver subida a un escenario después de varios años. Lo hizo en el concierto del grupo HAIM en Londres, el pasado 21 de julio. Mantiene muy buena relación con las chicas de la banda y no dudó en sumarse al show para cantar un par de temas con ellas.