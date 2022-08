Madonna une fuerzas con la estrella viral Saucy Santana en ‘Material Gworrllllllll!’

La Reina del Pop se está convirtiendo en la reina de los remixes en este mes de agosto de 2022. Madonna acaba de presentar la segunda canción de lo que llevamos de mes. Y después de una colaboración de alcance mundial como fue Break my soul (Queens Remix) junto a Beyoncé se ha propuesto volver a reventar las listas de éxitos junto a la estrella viral Saucy Santana.

Material Gworrllllllll! es el nombre de esta colaboración que es un remix del hit viral Material Girl de Santana. “I’m not fancy, I just love fancy shit. Make a budget disappear like a magic trick. Make him buy me everything, I don’t have to pick. Only hold a conversation if the bag is thick" rapea Madonna en su estrofa antes de que el estribillo entre en acción para clavarse directamente en nuestro cerebro.

No es la primera vez que ambas artistas intepretan juntas la canción. El éxito viral que Saucy Santana consiguió en TikTok hizo que Madonna se enamorara de la canción. Ni corta ni perezosa, la estrella de las redes invitó a la Reina del Pop a cantarla junto a ella en el pasado Orgullo.

A nadie se le escapa que Material girl fue un espectacular homenaje de esta jóven intérprete hacia una de las mayores estrellas mundiales de la música como ha sido Madonna durante los últimos 40 años. Material girl fue una de las primeras canciones de éxito de la solista estadounidense que ha vuelto a viralizarse gracias a remixes como este.

"Ha sido como un sueño convertido en realidad poder estar en el estudio trabajando con la Material girl. Ser capaz de estar junto a ella y ver lo duro que trabaja día a día ha sido increíble. Fue una sorpresa ser elegido específicamente por ella. No fue un favor que le pedí" ha explicado Saucy Santana sobre la experiencia de grabación de Material Gworrllllllll!

La repleta agenda de Madonna

La agenda de Madonna en los últimos meses ha estado lleno de compromisos profesionales demostrando que la artista está en plena forma. Su más reciente proyecto discográfico fue Finally enough love 50 number ones. Se trató de una nueva aventura musical en dos ediciones: una colección con 50 canciones que incluye sus remixes favoritos de esos éxitos bailables que encabezaron las listas y que llenaron los clubes de todo el mundo durante cuatro décadas; y una versión abreviada de 16 canciones.

Estas dos colecciones fueron los primeros lanzamientos de Madonna bajo su nuevo acuerdo con Warner Music Group que incluirá una extensa serie de lanzamientos de catálogo cuyo primer episodio se vivió el pasado 24 de junio (la versión corta) o el 19 de agosto con la llegada de la versión extensa del álbum recopilatorio.

Finally enough love 50 number ones incluye todo su reinado en las listas de baile con docenas de remixes a cargo de los mejores productores del mundo. Además de los favoritos de lxs fans, la colección también incluye una selección de grabaciones de remixes raras, con más de 20 lanzados oficialmente por primera vez o haciendo su debut comercial/digital.

Sumamos a este recopilatorio la colaboración con Beyoncé que ha sacudido los cimientos de la escena musical del 2022.