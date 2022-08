Beyoncé, a Madonna en agradecimiento por el remix: “Eres una auténtica obra maestra”

El estreno a finales del pasado mes del nuevo álbum de estudio de Beyoncé ha sido un auténtico terremoto en la industria musical. Lo ha sido por los colaboradores y productores implicados, por la filtración dos días antes del lanzamiento oficial y por la gigantesca repercusión que ha tenido tanto en las listas de ventas como entre sus compañeros de profesión. De hecho apenas unos días después de su estreno oficial llegaba uno de los bombazos de 2022: Break my soul (Queens Remix) que juntó a la solista estadounidense con Madonna.

La Reina del Pop realmente no participa de forma oficial sino que da su beneplácito a Queen B. Madonna no canta ninguna estrofa nueva, tan solo aparece como intérprete de su clásico tema Vogue, que es el que suena remezclado junto al single de Bey, y el agradecimiento ha llegado con un precioso mensaje junto a un ramo de flores.

"Gracias, Reina. Estoy tan agradecida contigo. Tu has abierto tantísimas puertas para tantísimas mujeres. Tú eres una auténtica obra maestra. Gracias por permitirme cantar en tu canción y gracias por prestarle tu nombre al remix. Con amor siempre y para siempre. B" se podía leer en la fotografía que Madonna publicó en sus stories de Instagram.

El recibimiento de este remix como de todas las nuevas canciones de Beyoncé no ha podido ser más positivo. Y ella no puede estar más agradecida. Los mensajes de reconocimiento a sus fans, a sus compañeros musicales... se suceden día a día y llegan de su mismo puño y letra como sucedió con su fiel público hace solo unos días.

"Así que el álbum se filtró y todos vosotros en realidad esperásteis hasta el lanzamiento previsto del disco para poderlo disfrutar todos juntos. Nunca había visto nada como esto. No sé como agradecéroslo a todos por vuestro amor y protección. Aprecio vuestros llamamientos para evitar que cualquiera se pudiera colar en el club demasiado pronto. Significa el mundo para mí. Gracias por vuestro inquebrantable apoyo. Gracias por ser pacientes. Vamos a tomarnos nuestro tiempo y a disfrutar de la música. Continuaré dando todo lo mejor de mí misma para haceros disfrutar. Os amo profundamente" publicó en su día la artista.

El camino de Renaissance acaba de comenzar ya que como ella misma confirmó se trata de una trilogía que irá viendo la luz con el paso de los meses. La primera puerta abierta a los sentimientos de Beyoncé durante el primer año ya se ha abierto con Renaissance Act 1. "Este proyecto de tres actos se grabó durante los tres años de pandemia. Un tiempo que fue para estar quieta, pero también uno que me pareció el más creativo. Crear este álbum me permitió un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento aterrador para el mundo. Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la que nada más se movía. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar sin juicio. Un lugar para estar libre de perfeccionismo y pensamiento excesivo. Un lugar para gritar, soltar, sentir libertad. Fue un hermoso viaje de exploración".