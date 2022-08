El mensaje tranquilizador de Shawn Mendes sobre su estado de salud

A finales el pasado mes de julio Shawn Mendes sorprendió al mundo suspendiendo su gira mundial de conciertos con una frase que generó una cierta preocupación entre sus seguidorxs incondiconales: "Necesito tiempo para curarme". Quedaba claro que el intérprete no estaba pasando por un buen momento que ha coincidido temporalmente con su reciente separación de Camila Cabello.

"Empecé esta gira entusiasmado por volver a tocar en directo después de un largo paréntesis debido a la pandemia, pero la realidad es que no estaba en absoluto preparado para lo difícil que sería ir de gira después de este tiempo de ausencia. (...) En este momento tengo que poner mi salud como prioridad" explicó el intérprete. Un mensaje que fue interpretado como un importante aviso de salud mental para el cantante y compositor.

Han pasado más de dos meses desde que Shawn Mendes lo anunció en sus redes y durante ese tiempo han sido pocas las manifestaciones públicas que ha realizado o las apariciones en las que se le ha podido ver. Pero después de su 24º cumpleaños el canadiense ha querido mandar un mensaje tranquilizador a sus fans.

El músico asegura estar yendo habitualmente a terapia. Todo un ejemplo para miles de sus seguidorxs que se podrán ver reflejado en el artista y en cómo hay que afrontar una crisis de salud mental similar. Porque es tan necesario vigilar ese aspecto de la vida como cualquier estado físico por el que habitualmente acudiríamos al médico.

Shawn Mendes fue preguntado por los micrófonos de TMZ en el aeropuerto internacional de Los Ángeles y el intérprete no dudó en contestar con un mensaje dirigido a su público: "Estoy empleando mucho tiempo en hacer terapia. Sí, simplemente tomándome las cosas con tranquilidad. Creo que no había tenido tiempo de pasar tiempo con mi familia desde hace mucho. Sí, creo que para mí está siendo algo tan sencillo como pasar tiempo haciendo cosas que no solía hacer en los últimos años, como hacer cenas con amigos y esas cosas".

La sonrisa en la cara del músico y el motivo de su viaje, una aparición durante el concierto en Miami de The Weeknd, han despertado los ánimos entre sus incondicionales que valoran la recuperación del artista y sueñan con su regreso lo más pronto posible a la carretera para presentar las últimas canciones que ha lanzado en este 2022.