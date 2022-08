10 curiosidades sobre Shawn Mendes para celebrar su 24 cumpleaños

Shawn Mendes está de celebración en medio de unos días complicados para él por la cancelación de su gira, debido a sus problemas de salud mental. Este 8 de agosto cumple 24 años. Le hemos visto crecer profesional y personalmente, nos ha dado muy buenos momentos, otros muy emotivos y también reflexivos.

Es uno de los artistas más relevantes del panorama pop y por eso, desde LOS40 queremos felicitarle haciendo un repaso de diez curiosidades sobre él. ¡Allá vamos!

1. Nombre completo y año de nacimiento

Shawn no es el único nombre que aparece en su documento de identidad, también le acompañan otros dos. Shawn Peter Raul Mendes es la denominación real del cantante, que nació un 8 de agosto de 1998 en Pickering, una localidad del estado canadiense de Ontario.

Tiene unos orígenes muy variados, de ahí su apellido Mendes. Su padre es portugués, mientras que su madre es inglesa. Sin embargo, ambos establecieron su vida en Canadá, donde tuvieron a Shawn y a la hermana pequeña de este, Aaliyah.

2. Estudios

Aunque Shawn Mendes no fue a la universidad, no quiso terminar sus estudios tan pronto como comenzó a ser exitoso. La fama le llegó en plena adolescencia, pero eso no hizo que dejara el instituto y se graduó en 2016 con la promoción que le correspondía. Lo hizo en un centro de Pickering, el Pine Ridge Secondary School.

3. Comienzos en la música

Shawn Mendes ha cumplido este año 8 años en la industria musical. Comenzó en ella de la manera más casual posible y con un método que realizan miles de personas en las redes sociales: subiendo vídeos cantando. Lo hizo en YouTube, pero también en una aplicación que la nueva generación desconoce, Vine. Esta red social fue muy popular a principios de los 2010 y el artista la utilizó para subir covers de sus canciones favoritas en 5 segundos, tiempo máximo que permitía dicha plataforma.

En Vine, se hizo popular y, además, se unió a un grupo de chicos llamado Magcon. Todos ellos se hicieron famosos en la red social, convirtiéndose en amigos y visitando algunos lugares de Estados Unidos. De ello, salieron influencers como Cameron Dallas y Nash Grier.

Shawn Mendes se hizo famoso por sus versiones de canciones, pero, sobre todo, con la que realizó de As Long as You Love Me, de Justin Bieber.

Shawn Mendes - As Long As You Love Me (Vine)

4. Influencias

El artista siempre ha tenido claro quiénes eran sus influencias musicales. Se ha declarado fan incondicional de Ed Sheeran y de John Mayer, con los que ha tenido la oportunidad de coincidir y también de cantar. ¡Cumpliendo sueños!

Además, más allá de lo musical, también es fan de algunas películas como las de la saga de Harry Potter y lo ha demostrado vistiendo en ocasiones la famosa bata de los protagonistas o llevando la varita mágica con el rayo en la frente.

5. Discos

Desde que comenzó su carrera musical, Shawn Mendes ha lanzado un total de cuatro discos de estudio. Handwritten fue el álbum debut, en 2015, seguido de Illuminate, en 2016. Marcando una evolución notable tanto en música como en madurez, el artista lanzó su tercer recopilatorio de nombre homónimo, en 2018, y aprovechando la pandemia, en 2020, estrenó Wonder.

6. Nominaciones y premios

Esa evolución musical se ha notado también en los reconocimientos en forma de premios. Cuenta con 51 galardones en su estantería, de diferentes galas. Desde MTV hasta los Grammy se han dado cuenta de la influencia de Shawn Mendes. En el caso de estos últimos, no ha ganado ninguno, pero sí ha estado nominado tres veces: en 2019 por Canción del año (In My Blood) y Mejor Álbum Vocal de Pop (Shawn Mendes); y en 2020 por Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo (Señorita).

Shawn Mendes ganador de 2 EMAs en 2017 / Stephane Cardinale

7. Shawn Mendes: In Wonder

Como no podía ser de otra manera, el artista tiene su propio documental en Netflix. Shawn Mendes: In Wonder es el nombre de esta pieza audiovisual, donde nos muestra los mejores y peores momentos por los que pasó el cantante en una de sus últimas giras. Es tan ameno que pasa rápido, pero merece la pena para conocerle más a fondo.

8. Tatuajes

Una cosa muy característica de Shawn Mendes son sus tatuajes. Tiene doce tatuajes y algunos de ellos son una maravilla artística de lo bonitos que son. Todos tienen un significado especial para el artista, ya que representante algo que él es o a alguien que quiere y admira. Los más destacados son la guitarra que tiene dibujada en su antebrazo, la bombilla y la mariposa de la parte superior del brazo y el gorrión tatuado en una de sus manos.

9. Faceta como actor

Antes de ser cantante, Shawn Mendes pensó en dedicarse a la actuación. En vez de una estrella del pop, lo mismo le hubiéramos conocido como un ganador de un Oscar, quién sabe. Sin embargo, la vida le llevó por otro camino, aunque sí pudo cumplir su sueño de ser actor.

En 2016, el artista apareció en la tercera temporada de la serie The 100, interpretando a un joven superviviente que utiliza su talento para intentar escapar de una situación difícil en la que se encuentra. Solo apareció en el primer episodio.

10. Campañas publicitarias

Shawn Mendes se ha involucrado en muchas campañas solidarias para ayudar a colectivos desfavorecidos social y económicamente. Es una faceta que hemos visto mucho en él y que continúa realizando.

También lo hace en campañas diferentes, las publicitarias. Ha sido imagen de marcas muy importantes como Emporio Armani, Calvin Klein y Tommy Hilfiger. La belleza del artista es innegable y estas empresas no han dudado en trabajar con él.

Estas solo algunas curiosidades de Shawn Mendes. Desde LOS40, le deseamos un feliz cumpleaños y unos 24 años llenos de positividad y cosas buenas.