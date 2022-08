El nuevo confirmado para ‘Pesadilla en El Paraíso’ viene de una familia polémica: “Ojú, dónde me he metido”

Con cuentagotas estamos conociendo a los concursantes que se convertirán en granjeros en el nuevo reality de Mediaset, Pesadilla en El Paraíso. El primero en desvelar su participación fue Pipi Estrada. Luego llegaron Gloria Camila, Omar Sánchez y Mónica Hoyos. El programa de verano ha confirmado al quinto: Víctor Janeiro.

Gran Canaria, Ronda, Saldaña, Madrid o Nueva York son algunos de los últimos destinos que había visitado. Es la primera pista que daba el programa para intentar adivinar su identidad. En el programa que presenta Patricia Pardo han seguido dando pistas.

Lo primero que aclaraban es que su familia pertenecía al mundo del toro y ahí se acotaba bastante el abanico de posibilidades. Además, aseguraban que este no iba a ser su primer reality, es decir, que tiene experiencia en este tipo de formatos.

Algunos de los colaboradores iban acotando el terreno, aunque barajaban varias posibilidades. Tanto él como su familia son asiduos de las portadas de revistas, un dato que cobra relevancia, precisamente, esta semana.

También aseguraban que su mujer había estado sentada en el sillón del programa e Isabel Rábago confirmaba que había sido compañera suya.

La queja de Rábago

Las cosas empezaban a estar claras, pero quedaba desvelar su nombre que no es otro que el de Víctor Janeiro, el hermano de Jesulín Ubrique que, justo esta semana, lanzaba exclusiva con la revista Hola! para celebrar sus 20 años de matrimonio y el nacimiento de su cuarto hijo.

“Esto es un trato de favor, respecto a todos los que hemos visto en el casting. ¿Quién tiene más experiencia en el campo? No me parece justo”, era lo primero que decía Isabel Rábago tras saber el nombre.

“Ojú, dónde me he metido”, son las primeras palabras que hemos escuchado del torero respecto a su participación en el programa. Eso sí, a diferencia del resto de compañeros que vivirán con él esta aventura, él no ha querido entrar por teléfono para compartir sus primeras impresiones.

Lo que los colaboradores empiezan a tener claro es que será su mujer, Beatriz Trapote, la que actúe como su defensora en plató. ¿Quién será el próximo en sumarse?