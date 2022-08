El estado de salud de Nacho Palau en el punto de mira tras ser intervenido de urgencia

Parece que Nacho Palau no está atravesando su mejor momento, especialmente, desde su participación en Supervivientes. El ex concursante ha sufrido varios achaques de salud durante y después del reality, que ha desatado una oleada de preocupación entre sus familiares y amigos. Sin embargo y para sorpresa de todos, este último bache le ha llevado a acudir al hospital más cercano de su residencia en Valencia según informaban el pasado jueves 11 de agosto en Sálvame.

“Hay mucha preocupación por Nacho Palau. El ex de Miguel Bosé ingresaba en el Hospital Clínic de Valencia. Hay preocupación porque no saben qué le pasa y porque se le ha hinchado tanto la cara que incluso la gente que le vio no le reconocía", explicaba Kike Calleja. Además, en el propio programa de por las tardes de Telecinco también aseguraban que había sido intervenido “de algo”, pero desconocían el verdadero motivo. "Tiene problemas de respiración, que es lo que más les preocupa. Por eso no duró nada en la prueba de la apnea", manifestaba Lydia Lozano recordando las dificultades que tuvo para continuar con el desafío hasta el final. Al parecer, le estaban haciendo todo tipo de pruebas para averiguar qué era lo que le pasaba.

Muchos de sus compañeros y ahora amigos después del concurso también han mostrado su máxima preocupación por la salud de Nacho Palau. "Está en el hospital, pero está haciéndose unas pruebas de la intoxicación que cogió en Honduras. Como no lo miraron a tiempo, al estar tanto tiempo con esa intoxicación y 'las pilas atoradas' y no poder respirar, lo quieren observar", aclaraba Desirée Rodríguez, añadiendo además el problema de alergia que ya tiene. “No puede respirar y está en tratamiento para calmarle los dolores. No saben qué es lo que tiene", puntualizaba de nuevo su compañera.

Marta Peñate, otra de las finalistas de Supervivientes, también quiso hablar sobre lo que estaba ocurriendo al ex de Miguel Bosé. “Últimamente come algo, que no sabe qué es y se infla. Le están haciendo pruebas y todavía no le han dado los resultados” especificaba la canaria. Además, la canaria explicaba que le había llamado y escrito en varias ocasiones y que habitualmente suele responder rápido, pero ahora no la contesta.

Según informaba Telecinco horas después, Nacho Palau arrastra una reacción alérgica desde Honduras que no ha sido curada del todo y cada vez va a más. Tal fue el estado en el que llegó a las instalaciones sanitarias que al parecer tuvo que ser intervenido en una operación muy corta para después seguir en observación.

Aun así, ni Nacho Palau ni ninguno de sus familiares se ha pronunciado al respecto ni han proporcionado ninguna información adicional sobre su estado de salud. En sus redes sociales tampoco hay ni rastro. Lo último que se conoce es que Nacho Palau compartió unas stories con las que quería hacer un pequeño repaso a todo lo vivido en los Cayos Cochinos. De hecho, en ese recordatorio explicaba claramente “había estado medicado con corticoides” tras su salida del concurso, lo que justificaba su ausencia en el debate final de Supervivientes.